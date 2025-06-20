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台幣強升 銀行搶推高利優存

聯合報／ 記者戴玉翔／台北報導
台幣狂升讓民眾投資轉向擁抱台幣高利優存。 圖／聯合報系資料照片
台幣狂升讓民眾投資轉向擁抱台幣高利優存。 圖／聯合報系資料照片

台幣狂升讓民眾投資轉向擁抱台幣高利優存，不僅利息不錯，資金運用也更加靈活。包括王道、聯邦、將來、樂天等銀行紛紛推出上看百分之十的年息。

王道銀行六月卅日前推出台幣高利活儲方案，新戶可享兩個月台幣五萬元內年利率百分之十優惠，五萬至廿萬元的部分享年利率百分之二點一，超過廿萬元的部分則依該行活儲牌告利率計息；民眾若存滿廿萬元，兩個月約可領到一三六○元利息。

聯邦銀NewNewBank也於六月卅日前推出台幣高利活儲，針對新戶，只要成功開戶者，即享「成功開戶次一月份利息結算日」台幣十五萬元內年利率百分之十優惠。

網銀將來銀行新戶百分之十優利活存，活動期限到六月卅日止，活動期間首次成功開立台幣活期儲蓄存款帳戶，並完成裝置綁定和持有效帳戶，將獲得新戶禮一張Ｎ倍券，享加息利率百分之九點一三、加息期間卅天，加息存款限額五萬元。

樂天銀行則在七月卅一日前推出高利快樂存專案，新戶可享十天期年利率百分之十優惠，存額最高十萬元。

台新Richart昨宣布，上半年推出台幣優利子帳戶專案頗獲好評，下半年將延續優惠利率至明年一月五日，提供新戶於活動期間完成開立Richart優利子帳戶，並將存款存入優利子帳戶，可於開立完成後的次兩個營業日至次兩個月第一個營業日止，享台幣十萬元（含）以內百分之三點五年利率，舊戶則提供優利子帳戶台幣卅萬元以內年利率百分之一點八。

台北富邦銀行也於六月底前推出數位帳戶台幣活儲優利，新戶只要完成Ａｐｐ指定任務，可享十萬元內百分之五優利，優惠期間為開戶成功日當日起算一八○天。

凱基銀行於六月卅日前提供台幣活儲優利，針對新戶並完成任務，五萬元內享年利率百分之三點四○五，五萬至一百萬元（含）享年利率百分之一點三二五。

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