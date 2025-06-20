比特幣保管 三業者試辦

金管會昨（19）日宣布，已核准中國信託商銀、凱基銀和聯邦銀（2838）等三家銀行，試辦承作比特幣保管業務，試辦期間六個月。據了解，這三家銀行中，試辦保管比特幣的最大曝險量是2,000萬美元，約折合新台幣5.9億元。

這也是銀行業保管虛擬資產（比特幣）業務首案。今年4月有四家銀行遞件申請「虛擬資產保管業務」，金管會昨宣布核准其中三家，另一家國泰世華銀正審核中。

那麼，銀行如何「保管」虛擬幣？一般保管機制有兩種，一是，採取離線冷錢包，二是，客戶私鑰分片保管，如客戶手上一連串英數字，存在雲端伺服器或硬體安全模組或混合式架構。

銀行局副局長王允中說，目前多家銀行都是採用第二種，將客戶私鑰做分片保管，銀行合作對象都是國內虛擬資產交易所。

試辦期間是六個月，銀行試辦期滿後需向金管會做成果報告，包括承做業務量能、內控制度、洗錢查核和客訴等，金管會將視試辦情況做法規檢討，修法前各銀行仍需採試辦模式。

據金管會了解，這三家核准試辦保管比特幣的最大曝險量，即指保管比特幣的承做量，最高承作量上限2,000萬美元，約折合新台幣5.9億元。

金管會是在2024年11月底推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，並發布相關說明資料及問答集，開放金融業從2025年元旦起至4月底向金管會遞件申請。

首批中信銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀等四家銀行遞件申請，昨公布除國泰世華銀仍審核中外，其餘三家都已獲准。據了解，至少還有兩家民營銀行有興趣。

此政策對銀行來說，可提升手續費收入，如國外是依保管資產規模的一定比例收費，也可透過這一小步的「起點」介入虛擬資產，探索虛擬世界商機的新機會。

對虛擬貨幣交易所而言，有一部分虛擬幣交付給第三方，可提升安全性，對投資人來說，有銀行介入可提升虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更安心，金融業、虛擬貨幣交易所和投資人同享利多。