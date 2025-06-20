吳家耀任瑞銀資管亞太主管

瑞銀昨（19）日宣布吳家耀（Desmond Ng）將擔任瑞銀資產管理亞太區主管，該任命案自10月1日起生效。

吳家耀將常駐香港，同時成為資產管理全球管理團隊及瑞銀亞太區管理團隊的成員，並向瑞銀資產管理全球總裁Aleksandar Ivanovic和瑞銀財富管理全球聯席總裁兼瑞銀亞太區總裁Iqbal Khan兩人彙報。

吳家耀擁有超過28年的資產管理行業經驗，同時對於亞太地區和瑞銀的客戶有著深入瞭解。在加入瑞銀之前，他曾任職於安聯投資（Allianz Global Investors）並擔任亞太區主管，負責零售和機構業務。在此之前，他曾擔任景順（Invesco）大中華區首席執行官，並曾在摩根大通資產管理公司（JP Morgan Asset Management）擔任多個高階職位。他亦於2009年至2011年擔任香港投資基金公會主席，並於2008年至2009年擔任副主席。

擔任這一新職務後，吳家耀將推動瑞銀亞太區資產管理業務的戰略執行，包括與財富管理和投資銀行業務在亞太區協同發揮銀行一體化（OneBank）策略。