三商壽增資2億股 強化財務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

三商美邦人壽（2867）昨（19）日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股2億股，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。

三商壽董事會決議通過辦理現金增資發行普通股2億股，每股面額台幣10元，三商壽表示，實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。

其中，員工認購股數為發行股數10%，計2,000萬股，原股東認購比率為80%，計1億6,000萬股，公開銷售占10%，計2,000萬股，原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

三商壽指出，本次增資資金將用來充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將相對減少本次資金運用計畫所需金額；惟若募集資金增加時，則將作為充實營運資金之用。

金管會目前以每半年度為基準，要求保險業RBC（資本適足率）不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。而三商壽去年底資本適足率為136.3%，淨值比為2.93%，受到市場波動衝擊，今年第1季淨值比下降至2.58%，法人關注後續資本強化進度。

董事長 淨值比 增資

延伸閱讀

金管會同意永豐金併京城銀 國內據點增至191家、躍升國銀第2

虛擬資產保管銀行業務 金管會放行中信、凱基、聯邦承作

聯嘉光電減資後調整投控新股發行數 加速組織重整腳步

金管會3招強化管理 銀行自然人憑證驗證3個月內恢復

相關新聞

台幣優利活存 年息衝10%

現金為王！台幣狂升，民眾投資風向重新擁抱新台幣高利優存，不僅利息不錯，在資金運用上更加靈活，而為了吸客，王道銀行、聯邦銀...

金管會准永豐金併京城銀 國內分行數躍升第2、僅次於合庫

金管會19日宣布，核准永豐金（2890）以換股取得100%京城銀（2809）股權。依時程規劃，永豐金需在核准日起的一年內...

美國關稅恐致降息 惠譽下調台灣銀行業展望至「惡化」

國際信評機構惠譽將台灣、韓國、泰國的銀行業展望從「中性」下調至「惡化」，以反映與美國貿易政策相關的風險，其中隨著關稅上升...

高雄資產專區 13銀行進駐

金管會昨（19）日核准13家銀行進駐高雄資產專區，從7月1日起試辦22項資產管理業務，為期一年到2026年6月底止。試辦...

比特幣保管 三業者試辦

金管會昨（19）日宣布，已核准中國信託商銀、凱基銀和聯邦銀等三家銀行，試辦承作比特幣保管業務，試辦期間六個月。據了解，這...

三商壽增資2億股 強化財務

三商美邦人壽昨（19）日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股2億股，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。