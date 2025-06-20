中租兩岸籌資 募142億元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）兩岸大籌資，台灣中租迪和與中國大陸仲利國際租賃，將分別向銀行辦理聯貸新台幣68.2億元、2.5億美元，另外，仲利國際租賃還規劃發行天期不到1年的超短期融資券（SCP），與過去較常發行的中期票券不同，顯示中租控股多元籌資、持續增加各種籌資工具，提高籌資效益的靈活與機動性。

中租控股在台灣子公司中租迪和已決議向日商瑞穗銀行及星展（台灣）銀行為主辦銀行的銀行團，辦理3年期金額68.2億元的聯貸。另外，大陸轉投資仲利國際租賃，則是決議向台新銀為首的銀行團，辦理2.5億美元、約當新台幣約74億元規模的中期聯貸，期限三年，並由母公司中租控股對此一聯貸額度提供保證。合計新台幣142.2億元。

中租控股可從中取得最大籌資效益，包括降低平均成本、擴大籌資規模，建立往來金融機構業務關係等。

新台幣 中租

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