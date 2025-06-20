台幣優利活存 年息衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台幣狂升，民眾現金為王，銀行競推優利活存限時專案，年息上看10%。聯合報系資料照
台幣狂升，民眾現金為王，銀行競推優利活存限時專案，年息上看10%。聯合報系資料照

現金為王！台幣狂升，民眾投資風向重新擁抱新台幣高利優存，不僅利息不錯，在資金運用上更加靈活，而為了吸客，王道銀行（2897）、聯邦銀行、將來銀行與樂天銀行等紛紛推出上看10％的年息，但需留意的是，不少活動只到6月30日，有需求的民眾要抓緊時間申辦。

王道銀行6月30日前推出新台幣高利活儲方案，新戶可享有2個月新台幣5萬元內年利率10%優惠，5至20萬元的部分享年利率2.1%，超過20萬元的部分則依該行活儲牌告利率計息，投資人若存滿20萬元，2個月約可領到1,360元的利息。

聯邦銀NewNewBank同樣於6月30日前推出新台幣高利活儲，針對新戶，只要成功開戶者，即享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠；另外，針對舊戶金級會員享15萬元內年利率4%優惠，初級會員則享限額內年利率2%優惠。

純網銀將來銀行新戶10%優利活存，活動期限到6月30日截止，活動期間首次成功開立該行新台幣活期儲蓄存款帳戶者，並完成裝置綁定和持有效帳戶者，將獲得新戶禮一張N倍券，享加息利率9.13%、加息期間30天，加息存款限額50,000元。

樂天銀行在7月31日前推出高利快樂存專案，新戶可享10天期年利率10％優惠，存額最高新台幣10萬元。

台新Richart昨（19）日宣布，今年上半年推出新台幣優利子帳戶專案收獲眾多客戶好評，為回應廣大客戶支持，下半年將延續優惠利率至2026年1月5日，提供新戶於活動期間完成開立Richart優利子帳戶，並將存款存入優利子帳戶者，則可於開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享新台幣10萬元（含）以內3.5%年利率，舊戶則提供優利子帳戶新台幣30萬元以內年利率1.8%。

台北富邦銀行同樣於6月底前推出數位帳戶台幣活儲優利，針對新戶只要完成App指定任務，例如台幣活儲餘額達30,000元、完成一筆台幣換匯交易等，即可享10萬元內5%優利，優惠期間為開戶成功日當日起算180天。

凱基銀行6月30日前提供台幣活儲優利，針對新戶並完成任務，5萬元內享年利率3.405%，5至100萬元（含）享年利率1.325%優惠。

新台幣 數位帳戶 將來銀行 凱基銀行

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