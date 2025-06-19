聽新聞
0:00 / 0:00
金管會准永豐金併京城銀 國內分行數躍升第2、僅次於合庫
金管會19日宣布，核准永豐金（2890）以換股取得100%京城銀（2809）股權。依時程規劃，永豐金需在核准日起的一年內，完成京城銀併入金控，明年底前金控兩家子銀行，永豐銀與京城銀完成合併。合併基準日當天，京城銀將下市。
永豐金是以八成股份轉換，加上兩成現金，約當599億元的交易總額，拿下京城銀行。雙方已在今年3月通過股東會，金管會19日宣布同意該併購案。
依永豐金所報資料，永豐銀行與京城銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，兩家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，
以三月底數字來看，雙方整併後的國內分行家數，將一口氣大增到191家，排名從12名，躍升到第2大，僅次於合庫，永豐銀猶如吃下大補丸。
銀行局副局長王允中說，京城銀併入永豐金後，永豐金總資產將提升到3.5兆元，子銀行總資產約3兆元，存款市占率由3.7%提高至4.2%，放款市占率由3.8%提高至4.4%，總資產、存放款排名全部提升到第12大，約晉升1~2名。
雙方合併效益是，京城銀總部在南部，企金為主，永豐銀分行則多在大台北，以財管、消金為主，雙方整併後，分行據點更平均，業務也有加成效果。
永豐金也承諾繼續留任京城銀約700多名全體員工，保障三年工作權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言