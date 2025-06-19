金管會准永豐金併京城銀 國內分行數躍升第2、僅次於合庫

金管會19日宣布，核准永豐金（2890）以換股取得100%京城銀（2809）股權。依時程規劃，永豐金需在核准日起的一年內，完成京城銀併入金控，明年底前金控兩家子銀行，永豐銀與京城銀完成合併。合併基準日當天，京城銀將下市。

永豐金是以八成股份轉換，加上兩成現金，約當599億元的交易總額，拿下京城銀行。雙方已在今年3月通過股東會，金管會19日宣布同意該併購案。

依永豐金所報資料，永豐銀行與京城銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，兩家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，

以三月底數字來看，雙方整併後的國內分行家數，將一口氣大增到191家，排名從12名，躍升到第2大，僅次於合庫，永豐銀猶如吃下大補丸。

銀行局副局長王允中說，京城銀併入永豐金後，永豐金總資產將提升到3.5兆元，子銀行總資產約3兆元，存款市占率由3.7%提高至4.2%，放款市占率由3.8%提高至4.4%，總資產、存放款排名全部提升到第12大，約晉升1~2名。

雙方合併效益是，京城銀總部在南部，企金為主，永豐銀分行則多在大台北，以財管、消金為主，雙方整併後，分行據點更平均，業務也有加成效果。

永豐金也承諾繼續留任京城銀約700多名全體員工，保障三年工作權。