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金管會核准13家銀行進駐資產專區 高雄起步放眼全台

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會19日核准13家銀行進駐高雄資產專區，從7月1日起試辦22項資產管理業務，為期一年到2026年6月底止。試辦成果佳者可續行，金管會也擬修法，法規齊備後，將從試辦變普及、從專區走向全台，全體銀行、富豪戶齊享利多，政策紅利全面擴散。

這13家銀行包括四家行庫、六家民營銀、及三家外商銀，據了解，各銀行均已蓄勢待發，一拿到核准函後，都將搶在7月鳴槍起跑，大戶時代正式來臨。

目前已有16家銀行取得高資產客戶財管執照，其中13家已獲准進駐高雄，渣打銀審查中，台新銀尚未提出遞件，永豐銀則尚未開辦財管業務。

另聯邦銀（2838）、高雄銀（2836）及臺銀等4家正申請高資產客戶財管執照。換言之，後續還有7家銀行具進駐潛力，總家數可望上探「2」字頭，大戶財管市場競爭將更趨白熱化。

據金管會調查，這13家銀行在高雄專區的試辦內容聚焦三大類，一、授信業務，包括自行質借、保費融資與保單質借，及資產組合擔保融資；二、家族辦公室；三、跨境金融服務。

其中有12家銀行申辦自行質借（指客戶拿基金或債券抵押借錢），11家承作保費融資（借錢買保單）與保單質借（拿保單抵押借錢），8家銀行辦理資產擔保融資；家辦與跨境金融各有10家與9家業者申辦。

從申請分布來看，民營銀行偏好保費融資與跨境金融，以強化金控集團內部產品綜效；擁有廣大中小企業客戶基礎的公股行庫則鎖定家辦商機；外商銀行則對資產擔保融資興趣濃厚。

銀行局副局長王允中說，13家銀行中，玉山銀和國泰世華銀規劃在高雄專區新設分行，其餘11家銀行則採「既有分行升級」模式進駐。

這11家銀行是合庫、一銀、華南銀、上海商銀（5876）、北富銀、兆豐銀、滙豐銀、元大銀、星展、中信銀與瑞銀（UBS）。未來在原分行承作高資產業務時，需單獨統計並向金管會報告試辦項目成果。

王允中說，試辦一年期滿後，各銀行需向金管會提交成果報告，金管會將依據內控成效、客訴情形、公平待客原則等做整體評估，試辦成效良好可續行辦理。

同時金管會也擬檢討相關法規，一旦相關法規完備，這些試辦業務將不再限於高雄、或既有核准的試辦銀行，而是開放所有銀行在全台展業，走向制度常態化，帶動整體台灣資產管理業務再升級。

金管會

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