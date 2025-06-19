元大瞄準高資產族群 元承富美元利變終身壽險有4好

據行政院主計總處公布的最新國富統計，112年底全台國富毛額達320.48兆元，創歷史新高；其中家庭部門平均每戶淨值（以市價重評土地）達1,889萬元，再度刷新紀錄。隨著國人資產持續累積，退休與財富傳承的需求日益提升。對此，元大人壽看準高資產族群需求，建議可透過壽險商品進行資產配置，兼顧退休規劃與跨世代傳承布局。

元大人壽與元大銀行聯手推出「元大人壽元承富美元利率變動型終身壽險」，主打美元收付、增值回饋與分期給付等四大特色，協助客戶靈活配置資產、穩健累積退休金，同時預留稅源，妥善安排財富傳承。

第一，美元收付，滿足國際資產配置需求。該保單以美元收付設計，適合有海外置產、子女留學等需求的高資產家庭，有助於長期穩健地累積資產，提升財務效率。

第二，增值回饋分享金，提升保障價值。投保人享有終身壽險保障，六年繳費期滿後即啟動保障倍數機制，讓家庭在面對風險時多一層安全防線。

第三，三種保費折扣，最高享8%優惠。商品提供高保費級距折扣（最高6%）、自動轉帳繳費折扣（1%）及健康促進折扣（完成指定檢測後再享1%續年保費折扣），合計最高可達8%優惠。

第四，保險金可選分期給付，守護家人更靈活。壽險保障部分可指定受益人，身故或完全失能保險金可選擇一次給付或分期給付，兼顧家庭成員的實際需要與資金運用彈性。

以50歲的元先生為例，投保金額100萬美元、繳費期為6年，原始年繳保費為69,700美元，符合3%高保費折扣與1%自動轉帳折扣後，每年實繳保費為66,900美元，若進一步完成健康促進條件，第2至第6年每年再享1%折扣，最終年繳為66,200美元，六年總繳費為397,900美元。

若選擇將增值回饋分享金用於增額繳清保險，並假設宣告利率維持4.25%，在第31保單年度末（80歲）時，保單價值準備金與回饋分享金合計達91萬美元。若作為傳承工具，於第6保單年度末即享2.6倍保障倍數，若90歲身故，總給付可達135萬美元，約為總繳保費的3.4倍，展現保險在資產累積與傳承上的雙重優勢。

面對家庭資產創高的時代趨勢，元大人壽建議高資產客戶儘早規劃保障與傳承，善用壽險商品穩健布局未來。