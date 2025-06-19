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美國關稅恐致降息 惠譽下調台灣銀行業展望至「惡化」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國際信評機構惠譽將台灣、韓國、泰國的銀行業展望從「中性」下調至「惡化」，以反映與美國貿易政策相關的風險。示意圖／AI生成
國際信評機構惠譽將台灣、韓國、泰國的銀行業展望從「中性」下調至「惡化」，以反映與美國貿易政策相關的風險。示意圖／AI生成

國際信評機構惠譽將台灣、韓國、泰國的銀行業展望從「中性」下調至「惡化」，以反映與美國貿易政策相關的風險，其中隨著關稅上升，這些市場的銀行貸款成長、資產品質和盈利能力可能會減弱，在更高的關稅情境下，這三個市場的政策利率也可能低於預期，這將對淨利差（NIM）造成壓力。

惠譽指出，目前美國關稅政策最終走向仍高度不確定，但亞太地區對外貿依賴程度高，對美國需求的亦深，使其在潛在的美國加徵關稅情境下顯得特別脆弱。對於受影響最深的銀行體系而言，獲利能力下降及資產品質惡化將是關稅衝擊擴散的主要管道。

惠譽將韓國、台灣和泰國的銀行業展望從「中性」下調至「惡化」，部分原因是隨著關稅上升，這些市場的銀行貸款增長、資產品質和盈利能力可能會減弱，因為出口和對美國的銷售較高。與關稅相關的不確定和波動性增加已經使泰國和韓國的近期GDP增長前景黯淡，在更高的關稅情境下，台、韓、泰市場的政策利率也可能低於惠譽原先預期，進一步對淨利差 （NIM） 造成壓力。

惠譽指出，銀行業2025年前景疲軟，儘管亞太地區的整體銀行業前景仍為「中性」，但維持對中國大陸銀行業「惡化」的展望，這反映出由於政府政策對盈利能力造成壓力，以及銀行面臨經濟疲軟和房地產行業對資產品質的壓力，銀行面臨持續挑戰。關稅風險也強化了對中國大陸和香港銀行業惡化的前景，由於房地產行業持續萎靡不振，香港的不良貸款將在2025年成為亞太地區增幅最大的地區。

銀行業 惠譽

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