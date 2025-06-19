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建商哭哭！央行公布數項房貸統計 5月房市指標顯著降溫

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行19日公布，5月五大銀行新增房貸與全體國銀房貸餘額。報系資料照／記者杜建重攝影
中央銀行19日公布，5月五大銀行新增房貸與全體國銀房貸餘額。報系資料照／記者杜建重攝影

中央銀行19日公布，5月五大銀行新增房貸與全體國銀房貸餘額，各項房市指標均顯示，在央行與財經部會聯手打炒房下，房市景氣已見降溫。

央行公布，台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行，5月新增房貸722.22億元，月增94.92億元；央行經研處副處長曹體仁指出，5月六都買賣移轉棟數較前一個月增加，是五大銀行新增房貸升溫的主因；據統計，5月六都買賣移轉棟數月增1.9%、年減36.08%，累計前五月年減27.14%。

另外，5月五大銀行新增房貸利率2.282%，較前一個月持平，曹體仁解釋，5月有較多整批分戶貸款及新青安房貸，而這兩項貸款的利率較優惠，使新增房貸利率持平。五大銀行5月新青安房貸占比為37.41%，較前一個月的37.35%略增。

房價方面，象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區房價月增0.11%、年增3.06%，其中大台北地區房價年增3.06%，為2023年11月以來、逾一年半新低，顯示大台北地區房價增幅趨緩。

央行公布，5月國銀房貸餘額為11兆2,698億元，月增528億元，年增率為8.01%，為2024年3月以來、近一年半新低；建商態度觀望，建築融資餘額為3兆4,296億元，月減116億元，年增率2.51%，為近一年低點。

對於目前房市景氣，曹體仁表示，房價漲幅放緩、民眾對房市上漲的預期心理降溫、不動產相關貸款年增率漲幅下滑，加上不動產放款集中度趨緩，整體而言，房市確實已見降溫。央行統計顯示，5月底新青安房貸占全體國銀房貸餘額為11.97%，較前一個月11.78%略為上升。

房貸 房市 央行

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