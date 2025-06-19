三商美邦人壽將辦理2億股現增 強化財務結構並提升RBC
三商壽（2867）19日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股2億股，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。
三商壽董事會今日決議通過辦理現金增資發行普通股2億股，每股面額台幣10元，三商壽表示，實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。
其中，員工認購股數為發行股數10%，計2,000萬股，原股東認購比率為80%，計1億6,000萬股，公開銷售占10%，計2,000萬股，原股東及員工認購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
三商壽指出，本次增資資金將用來充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，將相對減少本次資金運用計畫所需金額；惟若募集資金增加時，則將作為充實營運資金之用。
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