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國泰世華銀獲准進駐高雄資產管理專區 成首批啟動營運的金融機構之一

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，高雄專區分行規劃將於7月正式開業，成為首批啟動營運的金融機構之一。未來將試辦OBU、DBU等升級業務，並結合國泰世華於新加坡、香港私銀深厚的國際實戰經驗，積極響應金管會政策，把握資金、人才與產業發展，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心。

金管會今日同意合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、上海商銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、滙豐（台灣）銀行、元大銀行、玉山銀行、星展（台灣）銀行、中國信託銀行及瑞士商瑞士銀行在台分行等13家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦一年至2026年6月30日止。

金管會 國泰世華

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