聯邦銀攜手VISA！推賴點卡LABUBU限量版 1.2萬張開放申辦

聯邦銀行（2838）攜手Visa正式宣布推出LABUBU圖樣IP授權的「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版」升級卡面，將潮流文化與日常金融支付完美結合，114年7月1日起開放申辦，獨家限量1.2萬張卡，還有獨家限量肩背袋首刷禮，預期引爆年輕世代搶卡熱潮，想申辦搶先收藏的民眾千萬不要錯過。

針對此次與LABUBU跨界合作，聯邦銀行總經理許維文表示，「這次合作是我們對年輕世代表達自我的呼應，更是延續了聯邦銀行長期支持文化創意與青少年培力的初衷。我們期許聯邦銀行能為卡友創造絕對專屬的驚喜體驗，持續推出貼近消費者生活風格的產品」。

LABUBU是目前全球人氣最高的潮流IP之一，不僅深受全球消費大眾喜愛，更是社群熱搜與收藏市場的熱門角色。為打造粉絲極致收藏體驗，此次聯邦賴點Visa卡推出三重卡友專屬禮遇，除了獨家發行1.2萬張「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版卡面」，同時推出超吸睛新戶首刷禮，自7月1日至12月31日，新戶線上辦卡於核卡後30日內，單筆消費滿688元，刷滿3筆即可獲得LABUBU時尚肩背袋，限量7,000個，送完為止。

除此之外，Visa與聯邦銀行聯名贊助「THE iCON」概念藝術展，展覽期間獨家提供聯邦賴點Visa卡友參加展覽現場限定抽獎活動，享有現場購買限量100隻、市面無販售的獨家限量公仔的機會。

為進一步打造融合潮流與藝術的視覺饗宴，此次由Visa與聯邦銀行聯名贊助的「THE iCON」概念藝術展，6月 27日到29日於松山文創園區四號及五號倉庫登場，展覽除了邀請LABUBU創作者龍家昇出席並與粉絲近距離互動，更集結超過40位國內外藝術家、超過500件藝術作品，作品涵蓋畫作、雕塑、裝置藝術與珍貴收藏品，此次展覽由香港HOW2WORK、台北THE LITTLE HUT與PARADISE三方共同發起，歡迎喜愛潮流與藝術的朋友一同共襄盛舉。