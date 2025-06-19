快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

聯邦銀攜手VISA！推賴點卡LABUBU限量版 1.2萬張開放申辦

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
聯邦銀攜手VISA推賴點卡LABUBU限量版卡片，7月起限量1.2萬張開放申辦。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀攜手VISA推賴點卡LABUBU限量版卡片，7月起限量1.2萬張開放申辦。圖／聯邦銀行提供

聯邦銀行（2838）攜手Visa正式宣布推出LABUBU圖樣IP授權的「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版」升級卡面，將潮流文化與日常金融支付完美結合，114年7月1日起開放申辦，獨家限量1.2萬張卡，還有獨家限量肩背袋首刷禮，預期引爆年輕世代搶卡熱潮，想申辦搶先收藏的民眾千萬不要錯過。

針對此次與LABUBU跨界合作，聯邦銀行總經理許維文表示，「這次合作是我們對年輕世代表達自我的呼應，更是延續了聯邦銀行長期支持文化創意與青少年培力的初衷。我們期許聯邦銀行能為卡友創造絕對專屬的驚喜體驗，持續推出貼近消費者生活風格的產品」。

LABUBU是目前全球人氣最高的潮流IP之一，不僅深受全球消費大眾喜愛，更是社群熱搜與收藏市場的熱門角色。為打造粉絲極致收藏體驗，此次聯邦賴點Visa卡推出三重卡友專屬禮遇，除了獨家發行1.2萬張「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版卡面」，同時推出超吸睛新戶首刷禮，自7月1日至12月31日，新戶線上辦卡於核卡後30日內，單筆消費滿688元，刷滿3筆即可獲得LABUBU時尚肩背袋，限量7,000個，送完為止。

除此之外，Visa與聯邦銀行聯名贊助「THE iCON」概念藝術展，展覽期間獨家提供聯邦賴點Visa卡友參加展覽現場限定抽獎活動，享有現場購買限量100隻、市面無販售的獨家限量公仔的機會。

為進一步打造融合潮流與藝術的視覺饗宴，此次由Visa與聯邦銀行聯名贊助的「THE iCON」概念藝術展，6月 27日到29日於松山文創園區四號及五號倉庫登場，展覽除了邀請LABUBU創作者龍家昇出席並與粉絲近距離互動，更集結超過40位國內外藝術家、超過500件藝術作品，作品涵蓋畫作、雕塑、裝置藝術與珍貴收藏品，此次展覽由香港HOW2WORK、台北THE LITTLE HUT與PARADISE三方共同發起，歡迎喜愛潮流與藝術的朋友一同共襄盛舉。

聯邦銀行 Visa

延伸閱讀

外媒曝川普「最快這周末」打伊朗！多個聯邦機構備戰中

009811喊SSS級戰力…抽卡還是買ETF？ 網：00757沒配息這檔有

新北淡水新市國小畢業胸花藝術 取材校園植物DIY

洛杉磯街頭動亂趨緩 市長宣布解除宵禁

相關新聞

捍衛29. 5元價位？楊金龍：穩定匯市是央行職責 不會用降息抑制升值

中央銀行今日召開理監事會，由於新台幣近日再現升值走勢，被問及央行是否捍衛29. 5元價位？央行總裁楊金龍表示，穩定匯市是...

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

金管會今日正式宣布，同意永豐金控以股份轉換方式，取得京城銀行100%股權。銀行局副局長王允中指出，希望合併一年之後可完成...

聯邦銀攜手VISA！推賴點卡LABUBU限量版 1.2萬張開放申辦

聯邦銀行（2838）攜手Visa正式宣布推出LABUBU圖樣IP授權的「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LA...

避險情緒升溫股匯齊跌 新台幣收盤貶破29.6元

以色列、伊朗衝突加劇，市場避險情緒升溫，台股今天開低走低，外資、投信匯出，使匯市同步下挫，新台幣兌美元收盤收29.621...

虛擬資產保管銀行業務 金管會放行中信、凱基、聯邦承作

目前虛擬資產保管銀行業務，有四家來申請，已核准了三家，另一家正在審核中。保管機制有二種，一是採取離線的冷錢包模式來保管，...

金管會放榜 13家銀行全數上壘亞洲資產管理中心高雄特區

金管會今日正式宣布，同意合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。