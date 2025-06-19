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虛擬資產保管銀行業務 金管會放行中信、凱基、聯邦承作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開獎，虛擬資產保管銀行業務放行中信、凱基、聯邦承作。圖／本報資料照片
金管會開獎，虛擬資產保管銀行業務放行中信、凱基、聯邦承作。圖／本報資料照片

目前虛擬資產保管銀行業務，有四家來申請，已核准了三家，另一家正在審核中。保管機制有二種，一是採取離線的冷錢包模式來保管，另外是私鑰分片的管理，這兩種方式都有用，都是用二擇一的方式來作，目前以私鑰分片的作法較多。

已核准的包括中信凱基聯邦銀行。對於銀行虛擬資產保管銀行合作的客戶群，王允中說，都是國內的幣商交易所。外傳台新銀行正在遞件輔導，對此王允中指出，尚未收到台新銀的送件。

王允中也指出，核准試辦期間都為六個月，六個月期滿之後業者必須向銀行局遞交報告，說明安全查核、公平待客處理等情況，包括試辦期間一共接多少客戶、多少金額，以及內控的查核，例如，是否都在內控範圍之內，像洗錢的查核是否到位，另外是否有客訴，也都是查核的重點，都得在向銀行局遞交的報告中清楚說明。至於試辦期結束之後，是否可申請正式開辦？王允中則回應，金管會先採取試辦方式，是因為法令還不明確，所以只能用試辦的方式讓業者承作虛擬資產保管業務，因此試辦完之後必須等修法完成，才能正式申請，這段期間仍會以試辦方式進行，不會有客戶資產缺乏保管銀行的「空窗期」。

金管會 聯邦銀行 凱基 中信

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