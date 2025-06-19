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瑞銀資產管理人事異動 吳家耀10月起接任亞太區主管

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀宣布吳家耀 (Desmond Ng) 將擔任瑞銀資產管理亞太區主管，該任命自2025年10月1日起生效。吳家耀將常駐香港，同時成為資產管理全球管理團隊及瑞銀亞太區管理團隊的成員，並向瑞銀資產管理全球總裁 Aleksandar Ivanovic 和瑞銀財富管理全球聯席總裁兼瑞銀亞太區總裁 Iqbal Khan兩人彙報。

在當前全球市場波動和地緣政治不確定性交織的環境下，亞太地區的重要性與日俱增。結合瑞銀的全球業務實力及洞見與本土專長，瑞銀的團隊已具備獨特的優勢，能夠協助公司的客戶應對挑戰並把握未來的機遇。為了充分釋放瑞銀的全部潛力，也必須與客戶保持密切的聯繫，了解不斷演變的需求，同時繼續推進瑞銀戰略增長的優先事項。

吳家耀是一位經驗豐富的專業人士，擁有超過28年的資產管理行業經驗，同時對於亞太地區和瑞銀的客戶有著深入瞭解。在加入瑞銀之前，曾任職於安聯投資（Allianz Global Investors）並擔任亞太區主管，負責零售和機構業務。在此之前，曾擔任景順（Invesco）大中華區首席執行官，並曾在摩根大通資產管理公司（JP Morgan Asset Management）擔任多個高級職位。亦於2009年至2011年擔任香港投資基金公會主席，並於2008年至2009年擔任副主席。

吳家耀將推動瑞銀亞太區資產管理業務的戰略執行，包括與財富管理和投資銀行業務在亞太區協同發揮銀行一體化（OneBank）策略。此外，他將與亞太區經驗豐富的團隊緊密合作，發揮瑞銀在全球範圍內的最佳投資實力，滿足每個市場的機構投資者、批發業務和財富管理客戶的需求。作為資產管理亞太區主管，吳家耀也將繼續拓展瑞銀在中國大陸市場合資業務中的合作機遇，在這一進程中發揮重要作用。

瑞銀也感謝James Benady及唐凱祺 （Thomas Kaegi）在過渡期間領導資產管理亞太區業務。此後，James Benady將繼續擔任資產管理亞太區運營總監（AM APAC ROO）， 而唐凱祺亦將繼續擔任亞太區財富管理、批發業務客戶主管，以及資產管理新加坡及東南亞主管（Head GWM & WS Client Coverage APAC / Head AM Singapore & SEA），將與出任新職務後的吳家耀緊密合作。

瑞銀 投資銀行

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