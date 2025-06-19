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避險情緒升溫股匯齊跌 新台幣收盤貶破29.6元

中央社／ 台北19日電
新台幣示意圖。報系資料照／記者黃仲明攝影
新台幣示意圖。報系資料照／記者黃仲明攝影

以色列、伊朗衝突加劇，市場避險情緒升溫，台股今天開低走低，外資、投信匯出，使匯市同步下挫，新台幣兌美元收盤收29.621元，貶7.9分，連續3個交易日走弱，台北及元太外匯市場總成交金額17.93億美元。

美國聯準會（Fed）維持利率不變，市場關注伊朗和以色列間的戰事，美股3大指數18日收盤基本持平。

受到中東衝突情勢擴大影響，台股今天在權王台積電領跌下，終場下跌353.23點，收在22003.5點，成交值新台幣3301.88億元；三大法人全數賣超，合計賣超288.74億元。

在以色列、伊朗衝突加劇下引發市場避險，美元獲得支撐，新台幣兌美元今天開盤價為29.55元，最高29.532元、最低29.63元。

外匯交易員表示，今天台股開低走低，外資、投信均匯出，尤其外資匯出量相當大，下午亦持續擴大匯出力道，使新台幣兌美元貶破29.6元關卡，吸引出口商把握時機進場拋匯，帶動外匯市場總成交金額放大至近18億美元。

回顧近來新台幣走勢，美國總統川普4月初拋出對等關稅政策，隨後又宣布90天暫緩期，促使各國陸續與美方展開談判，台灣也不例外。在市場訊息混亂之下，新台幣升值預期逐步發酵，並於4月底、5月初展開一波明顯升勢。

央行今天在第2季理監事會後指出，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出，以及季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

新台幣 外匯

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