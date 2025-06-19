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元大期海外據點再插旗 築亞洲期貨金三角

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大國際（新加坡）成為SGX之衍生品交易及結算會員，6月19日盛大開業舉辦敲鐘儀式。圖／元大期貨提供
元大國際（新加坡）成為SGX之衍生品交易及結算會員，6月19日盛大開業舉辦敲鐘儀式。圖／元大期貨提供

元大期貨（6023）深耕市場28年，作為台灣期貨業的領導品牌，除穩固台灣市場基礎外，亦積極發展國際布局。19日，元大期貨旗下子公司元大國際（新加坡）於新加坡交易所（SGX）舉行隆重的敲鐘儀式，駐新加坡台北代表處童振源大使、新加坡交易所執行長羅文才（Mr. Loh Boon Chye）以及SGX全球銷售及承銷業務主管Pol de Win及眾多嘉賓齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

元大國際（新加坡）於今年1月23日正式取得新加坡主管機關核發的資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），並於5月26日成為新加坡交易所（SGX）之衍生品交易及結算會員，今日適逢開業及敲鐘啟動日，象徵元大期貨國際布局的重要里程碑。

元大期貨表示：「我們很榮幸見證元大國際（新加坡）取得交易及結算會員資格，這不僅象徵著元大期貨國際化布局的深化，也將有助於促進台灣與新加坡市場的交流與互利合作。我們將持續攜手SGX，協助更多台灣交易人參與國際市場，同時積極拓展東亞及東南亞市場，打造元大期貨的全球服務版圖。」元大期貨未來將透過台北母公司、元大期貨（香港）及元大國際（新加坡）三大據點，共同構築「亞洲期貨金三角」，持續推動全球期貨業務發展，為交易人創造更多元的衍生性金融商品與交易機會。

元大期貨身為台灣期貨業的領導品牌，秉持「深耕台灣、布局國際」的願景，積極拓展海外市場，與全球16個交易所緊密合作，提供多元商品選擇及跨國以及全天候24H無時差的交易服務，並憑藉專業的研究團隊，提供即時市場資訊，協助交易人掌握市場脈動。元大期貨更連續11年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5%」的肯定，充分展現公司治理實力與永續經營的承諾，深受國內外交易人信賴，致力於成為「亞洲最值得信賴的期貨商」。

期貨 元大

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