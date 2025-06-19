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捍衛29. 5元價位？楊金龍：穩定匯市是央行職責 不會用降息抑制升值

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行總裁楊金龍。報系資料照／記者季相儒攝影
央行總裁楊金龍。報系資料照／記者季相儒攝影

中央銀行今日召開理監事會，由於新台幣近日再現升值走勢，被問及央行是否捍衛29. 5元價位？央行總裁楊金龍表示，穩定匯市是央行的職責，並未表明是否要守住某個價位。至於是否會以降息來抑制升值？他明白指出，目前無此構想。

新台幣兌美元今日以29.621作收，較昨日貶值7.9分。成交金額12.38億美元。盤中最高升到29.532元、最低為29.63元。

央行在會後記者會提供的資料顯示，央行預測今年全年國內經濟成長率為3.05%，與前次即3月時理監事會的預測值相同，主要係因今年上半年經濟表現優於預期，惟受國外廠商提前拉貨影響，加上去年下半年比較基期已高，預估下半年經濟成長率為0.78%，呈「前高後低」趨勢。鑑於美國關稅後續發展、地緣政治風險之不確定性猶高，未來本行將採取滾動式檢討，並參考最新國內外經濟情勢，逐季調整經濟展望。

物價方面，預期原油等國際原物料行情疲軟，加以近月新台幣對美元匯率升值，進口物價大跌，台灣通膨率維持緩降趨勢。央行將今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率預測值由3月的1.89%下修為1.81%，其中，下半年CPI年增率為1.65%，將低於上半年之1.94%。

由於楊金龍曾表示CPI一旦降到1.5%，經濟情況又不好的情況下就構成降息條件，加上近來新台幣又升值，有媒體提問央行是否考慮用降息來抑制升值？楊金龍表示，若經濟不好、通膨顯著下降，就有降息可能性，「但目前還未看到」。至於被問到是否捍衛29. 5元價位？楊金龍僅表示，維持市場秩序就是匯率要穩定，穩定匯市是央行的職責。

楊金龍 新台幣 央行

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