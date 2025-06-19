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國泰世華攜手全球資產管理巨擘PIMCO 下半年全球投資趨勢論壇26日登場

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行「2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維」將於26日登場，PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親自來台，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同台，為台灣投資人帶來最新觀點。圖／國泰世華提供
國泰世華銀行「2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維」將於26日登場，PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親自來台，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同台，為台灣投資人帶來最新觀點。圖／國泰世華提供

美國總統川普再度當選後迅速推動「對等關稅」政策，為全球貿易結構與資本市場投下震撼彈。有鑑於市場出現高度不確定性及政策搖擺，延續國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的精神，國泰世華銀行將於6月26日舉辦「2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維」。

本次論壇特別邀請PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親臨台灣，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開對談，深度剖析美元資產、全球債市與總體經濟脈動，為投資人提供嶄新觀點。

本次論壇講者陣容堅強，Andrew Balls（波以斯）擁有25年投資與金融市場經驗，曾任《金融時報》經濟特派記者、現為PIMCO 全球固定收益投資長。他將從全球政經秩序變遷出發，探討傳統聯盟鬆動、貿易格局重組與財政赤字擴張等趨勢，並分享如何透過資產配置因應下一個五年的市場變局。

林啟超將聚焦台灣投資人高度關注的美元資產前景，解析2025年市場轉折的關鍵觀察，協助投資人建立穩健的投資策略。

國泰世華銀行自2021年舉辦「全球投資趨勢論壇」以來，每年吸引海內外專家與投資人熱烈響應，歷屆論壇累計逾900萬線上觀看次數，秉持多年累積的財富管理經驗，將持續透過舉辦論壇、對談與發表研究報告，提供投資人全面且可操作的市場洞察。

過去的論壇嘉賓包含享有投資大師美譽的橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯（Howard Marks）、瑞信亞太區私人銀行大中華區前副主席陶冬、黑石集團首席投資策略師喬．齊德爾（Joe Zidle）、資深半導體產業評論家陸行之、貝萊德（BlackRock）全球投資委員會主席Rick Rieder，以及曾任美國聯準會（ Fed）副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）等重量級專家。

國泰金（2882）多年來秉持穩健經營理念，將資產管理視為集團協同發展的核心；未來將不斷整合集團資源與產業經驗，為客戶提供全方位金融解決方案。歡迎各界共同參與國泰世華銀行6月26日舉行的「2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維」，論壇將於國泰世華銀行YouTube頻道及LINE官方帳號進行中英文雙語直播。

國泰世華銀行《2025下半年全球投資趨勢論壇》網址：https://cathaybk.tw/25F8N502O

國泰世華

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