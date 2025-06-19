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不升息、不升準、未鬆綁 專家：兩大原因央行再度按兵不動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中央銀行19日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁針對房市之信用管制措施。報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行19日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁針對房市之信用管制措施。報系資料照／記者許正宏攝影

中央銀行19日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁針對房市之信用管制措施。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行再度按兵不動，符合市場各界預期，其中有二大主因，一是央行多波信用管制措施奏效，國內不分南北房市全數降溫；二是受國際局勢衝擊，國內經濟下行風險大增，不升息或未有其他信用管制措施，以免房市「硬著陸」傷及筋骨。

賴志昶指出，自2020年以來，央行已祭出七次信用管制措施，同時升息六次並以及調升存準率二次，多次打房之下，已讓以往過熱房市冷卻不少，各行庫不動產貸款成長亦明顯趨降，因此讓央行已無需再對房市加強管制。

此外，賴志昶分析，今年初歷經股市波動、新台幣升值，同時國際局勢前有烏俄戰爭餘波、後有中東戰火再起，種種跡象表明全球政經環境前景不明，也讓以出口為主力的台灣經濟不容樂觀，在此情況之下，主導新台幣匯率生殺大權的央行，先保持按兵不動態度，以免觸動台灣經濟敏感神經，進而衝擊通膨走勢及影響經濟成長率。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，相較於已經處於低檔穩定的房市，對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰。

徐佳馨強調，央行這次未對房市管控政策鬆手，並不意味放任不管，而是將房地產放在央行「留校察看」名單中，短期內市場恐怕難以指望；同時持續維持緊縮的態度也能預先為熱錢流入轉入股市，進而轉往房市的邏輯設下關卡，避免日後措手不及。

房市 央行

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