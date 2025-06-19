新光銀行汐止分行喬遷 擴大營業提供優質金融服務

新光銀行為擴大服務汐止地區客戶，將汐止分行從原位在中興路之舊址，喬遷至新台五路一段擴大營業，並盛大舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行董事長賴進淵、良茂建設董事長陳春銅、宜聯鋼鐵董事長王信豐、吉美建設事業總經理林進輝、雷峰實業董事長曾忠雄及新光銀行總經理李正國等貴賓主持剪綵及開幕茶會，和貴賓、客戶共享喬遷之喜。

董事長賴進淵表示，汐止分行新址位於汐止地區主要幹道新台五路上的遠雄Ｕ-TOWN，緊鄰汐科車站、遠東世界中心，交通位置便捷，是汐止區主要發展的軸線，鄰近區域匯聚了科技經貿園區、汐止最大購物中心及辦公商辦，有利於各項業務拓展，希望藉此提昇整體營運規模。

汐止分行新行舍空間更加寬敞，營業廳格局方正，帶給客戶全新感受，為展現公平待客精神，服務專區規劃妥適的服務流程，配備升降式服務櫃台、容膝式ATM及補摺機等設備，獨立舒適的理財洽談室，提供完善的金融服務。

隨著暑假旅遊旺季來到，即日起至2025年7月31日止，持新光信用卡於指定旅遊通路刷卡滿3萬元贈150元，滿8萬元享高達1,200元刷卡金回饋，出門旅遊也能聰明省荷包，新光信用卡新戶還可享首刷好禮多選一。此外，即日起至2025年8月29日止，推出「壽險給付金台外幣優利定存專案」，凡以壽險給付金承作，將享新台幣六個月定存年息1.88%、美元三個月定存年息4.88%之優惠利率。