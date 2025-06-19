准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

金管會今日正式宣布，同意永豐金控以股份轉換方式，取得京城銀行100%股權。銀行局副局長王允中指出，希望合併一年之後可完成金控對銀行的整併，而銀行與銀行的合併也能儘快完成，整個交易規模在899億，包括了8成股票、2成現金；永豐金亦對金管會表示，希望能在2026年底完成二家銀行的合併。

永豐銀行4月7日送件進來，銀行局本月19日通過，期間審核大約二個多月的時間。王允中也進而說明，以3月底數字計算排名來看，合併之後，永豐金控總資產規模由14名上升至13名，合併後的總資產規模超過3兆5千億，營業據點有191處，從12名大躍進變成第2名，僅次於合庫；合併之後，銀行資產大約3兆，排名從13升至12名，存款從13名升至12名，若是放款，則從14名升至12名。目前永豐銀有125家分行，由於有66家據點的挹注，因此使永豐銀分行的全國排名，一口氣晉級至第二名。

王允中指出，京城銀行是南部起家的銀行，且以企金業務，不但區域分布會更平均，企金業務也有加成的效果；金管會也表示，永豐銀行與京城銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，兩家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，國內營業據點增加至191處，存款市占率由3.74％提高至4.24％，放款市占率由3.79％提高至4.37％，同時結合該金控旗下其他事業體之資源，提供客戶更多元且便捷的金融服務，並增加業務範疇及提升競爭力。

金管會也表示，有關京城銀行員工權益保障相關措施，永豐金控承諾繼續留任京城銀行700多名全體員工，將保障三年工作權。