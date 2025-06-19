培育信託推展新動能 合庫與中原大學跨領域產學合作

合庫銀行為響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，培育具跨領域及整體規劃能力之信託人才，今年度自2月開始，特別與中原大學財經法律學系法研所合作，共同就信託關係的法律議題進行研討，並於19日於中原大學舉辦研究成果發表會，期能具體強化產學合作，並有效培育信託服務所需專業人才。

合庫銀行長期致力於信託業務推廣，紮根校園舉辦多場信託業務巡迴講座，對年輕世代族群進行信託觀念宣導，並獲得校方與學生熱烈的迴響。本次為深化產學合作實際效益，運用銀行內部信託團隊的實務經驗及法研所研究生法律思維的專業素養，共同研商有關不動產信託實務執行上的困境，並進而思考現行法制下突破的可能性，相信對於培育專業信託規劃人才是一大助益，也透過彼此的激盪，讓實務與理論能更密切結合及運用，讓信託在實際應用上能更保護各方的權益。

本次合作，合庫銀行提供一學期完整且豐富的課程以拓展研究生對信託的認識，第一階段以一系列的信託實務講座展開，由信託部專業團隊為研究生講授信託的基本法理，並搭配實務案例，分享銀行如何為不動產信託進行規劃；第二階段帶領研究生實際到信託部門接觸信託業務，引導研究生對實務上的困境設身處地思考，再綜合法理、學術文獻、司法判例及外國法研究可能的解決之道，並撰寫成專題研究報告進行期末發表，為整個學期的課程畫下完美的句點。為將信託服務推展至社會各層面，合庫銀行將持續於校園開設信託實務講座並推動產學合作，期能為信託業務的推展注入源源不絕的新動能。