金管會放榜 13家銀行全數上壘亞洲資產管理中心高雄特區

金管會今日正式宣布，同意合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、滙豐（台灣）商業銀行、元大商業銀行、玉山商業銀行、星展（台灣）商業銀行、中國信託商業銀行及瑞士商瑞士銀行在台分行等13家銀行進駐亞洲資產管理中心計畫的高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦1年至115年6月30日止。

金管會指出，截至5月上旬，已有13家已開辦高資產業務銀行遞件申請，均獲核准。本次開放銀行試辦之22項業務均有銀行提出申請，主要以授信業務、家族辦公室及跨境金融服務為主。

其中在授信業務方面，自行質借、保險融資及Lombard Lending為重頭戲。雖然目前銀行仍不能作保單質借，但保險局副局長陳清源指出，因為保險法有保單價值準備金，才能由保險公司來作質借，而這次試辦，是讓銀行可作保費融資和保單融資，其實已經算是一種保單質借了，意即也可向銀行作保單借款。陳清源也進而指出，未來的保險融資，會涉及到三方，也包括保險公司，對此，保險公司也會作批註條款提出新的作法。

銀行局副局長王允中說，保費融資是還沒有保單，然後借錢來買保單，至於保單融資，則是借款人本身為保單持有人，但現在則把保單的受益權移轉給銀行，然後作為擔保抵押，來向銀行借錢。

金管會也指出，已在審核過程中，已要求銀行就專區營業據點的管理、客戶權益保障及爭議處理、申請試辦業務項目的交易作業流程及風險控管等提出說明，以確保相關業務於試辦期間能符合規範，並持續厚植銀行在資產管理業務的服務量能。

金管會也表示，本次地方資產管理專區的創設，希望體現以下政府推動亞洲資產管理中心政策的核心理念及重要意涵：

一、對標國際，打造全球競爭力：亞洲資產管理中心並不畫地自限，而是以國際市場為標竿。金管會本次參酌香港及新加坡等地發展財富管理之經驗，已於高雄專區開放銀行試辦22項業務項目，包括保險融資、Lombard Lending等項目，未來保險商品亦將陸續接軌國際市場。在以國際市場為目標下，金管會期許進駐高雄專區之銀行帶動我國整體資產管理業務之發展，打造匹配全球市場之競爭力與吸引力。

二、引進人才，驅動金融服務再升級：專業人才是提升金融業發展的重要關鍵。為有效促進我國金融業再升級，以及因應我國資產管理業務成長發展，金管會鼓勵銀行應積極培訓專業人才，尤其延攬國際人才及海外國人回臺。金管會期待透過頂尖人才直接投入高雄專區，驅動銀行服務量能再升級。

三、風險防控，穩健運行為前提：金管會強調安全與發展並進，本次銀行進駐高雄專區試辦業務，係在風險控管下開辦執行新種業務項目。另金管會已要求進駐高雄專區之銀行就試辦業務項目建立並強化內控機制，以及針對防制洗錢及打擊資恐控管機制建立相關強化措施，並應指定專責人員督導相關防制洗錢事宜，以確保業務在試辦期間均能符合規範，保障業務穩健運行。

四、回饋社會，實現以金融建構美好社會：金融市場發展成果應與全民共享，實現美好社會（Good Society）理念。金管會鼓勵銀行自願性地提出回饋員工、消費者或社會大眾之相關規畫，期許金融創新的推動，不僅是提升業務效能與競爭力，更須履行企業社會責任。藉由建立正向回饋機制，進一步強化民眾對金融體系的信任與支持，營造更具認同感的金融發展環境。

五、形成生態聚落，實現產業共榮：高雄專區的建立旨在打造一個全面的資產管理生態聚落，金管會期許在銀行業的引領及突破下，能進一步吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄專區擴大服務，攜手推動商品與服務的創新與串聯，並引導國內外資金投資臺灣核心產業，實現產業共榮。