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吳家耀將出任瑞銀資產管理亞太區主管 10月上任常駐香港

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
瑞銀19日宣布，吳家耀將擔任瑞銀資產管理亞太區主管。報系資料照／記者侯永全攝影
瑞銀19日宣布，吳家耀將擔任瑞銀資產管理亞太區主管。報系資料照／記者侯永全攝影

瑞銀19日宣布吳家耀 (Desmond Ng) 將擔任瑞銀資產管理亞太區主管，該任命自2025年10月1日起生效。吳家耀將常駐香港，同時成為資產管理全球管理團隊及瑞銀亞太區管理團隊的成員，並向瑞銀資產管理全球總裁 Aleksandar Ivanovic 和瑞銀財富管理全球聯席總裁兼瑞銀亞太區總裁 Iqbal Khan兩人彙報。

吳家耀擁有超過 28 年的資產管理行業經驗，同時對於亞太地區和瑞銀的客戶有著深入瞭解。在加入瑞銀之前，他曾任職於安聯投資（Allianz Global Investors）並擔任亞太區主管，負責零售和機構業務。在此之前，他曾擔任景順（Invesco）大中華區首席執行官，並曾在摩根大通資產管理公司（JP Morgan Asset Management）擔任多個高級職位。他亦於 2009 年至 2011 年擔任香港投資基金公會主席，並於2008 年至 2009 年擔任副主席。

擔任這一新職務後，吳家耀將推動瑞銀亞太區資產管理業務的戰略執行，包括與財富管理和投資銀行業務在亞太區協同發揮銀行一體化（OneBank）策略。此外，他將與亞太區經驗豐富的團隊緊密合作，發揮瑞銀在全球範圍內的最佳投資實力，滿足每個市場的機構投資者、批發業務和財富管理客戶的需求。作為資產管理亞太區主管，吳家耀也將繼續拓展瑞銀在中國大陸市場合資業務中的合作機遇，在這一進程中發揮重要作用。

瑞銀

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