新台幣優利來了！台新Richart新戶最高享3.5%

台新Richart 2025上半年推出新台幣優利子帳戶專案收獲眾多客戶好評，為回應廣大客戶支持，2025下半年將延續優惠利率，提供新朋友優利子帳戶最高享3.5%及完成任務加碼用戶禮200元，並提供好朋友最高享1.8%優利，再新增「日圓存滿額」任務選項，提供客戶更多元儲蓄選擇及優質服務體驗。

2025年6月1日起新加入台新Richart的「新朋友」，完成開戶即可享有優利子帳戶新台幣10萬元以內3.5%優惠利率，最高可獲得超過1,700元利息；於活動期間輸入專屬代碼「2025Richart」成功開戶，並首次登入APP可再獲得200元用戶禮。

針對長年支持Richart的忠實「好朋友」，下半年台新Richart將延續網路好評利率條件，提供優利子帳戶新台幣30萬元以內年利率1.8%，只要完成其中一項指定任務即可享優利，舊戶可享有最高逾2,700元利息回饋。

看準國人旅日需求激增，台新Richart任務選擇除既有新台幣存滿額、美元存滿額、預約定期定額存股、開啟新功能外，特別新增「日圓存滿額」任務，Richart外幣活期存款帳戶日圓存款餘額達250,000元(含)以上即符合任務，客戶可在儲備旅遊外幣資金的同時累積財富。

台新Richart結合存款、外幣、投資等多元金融產品，優異的數位金融服務深得用戶喜愛，從一鍵轉帳到自選理財區塊，搭配遍布全台的ATM資源，滿足用戶線上線下的金融需求，貫穿「All in Richart」品牌精神，未來將透過持續創新服務成為用戶首選的一站式數位金融平台。