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藍新集團報捷！去年交易處理額破千億大關 今年目標年增100億

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
藍新是台灣唯一同時具備「第三方支付」、「電子支付」雙執照的業者。去年全年交易處理總額已突破千億元。圖為藍新旗下簡單行動支付總經理劉雲輝（左）、藍新集團總經理鍾興博（中）。圖／本報資料照片
藍新是台灣唯一同時具備「第三方支付」、「電子支付」雙執照的業者。去年全年交易處理總額已突破千億元。圖為藍新旗下簡單行動支付總經理劉雲輝（左）、藍新集團總經理鍾興博（中）。圖／本報資料照片

遊戲大廠智冠董事長王俊博今日表示，旗下金雞母藍新集團去年全年交易處理總額突破1000億元，且每年成長動能強勁，將以每年100億元成長為目標、持續邁進，搶攻兆元級非現金支付市場。

藍新集團是智冠旗下金融科技事業群主要公司，也是台灣唯一同時具備「第三方支付」、「電子支付」雙執照的業者，服務涵蓋第三方支付、電子支付、支付聚合、端末設備、加值應用與系統整合等一站式解決方案。今日王俊博親自主持智冠股東會，強調藍新正持續、穩健地拓展支付版圖。

王俊博表示，為持續強化核心競爭力，藍新集團正積極建置新世代支付核心系統，導入模組化架構與雲端技術，提升平台彈性與效能，並加速擴增中小商戶與微型店家的收款場景。

同時，為了響應政府政策，藍新集團也積極拓展TWQR跨機構收款應用，未來也將延伸至運動賽事、展覽娛樂等多元場域，打造全場域數位支付體驗。

近日藍新集團動作頻頻，包括旗下第三方支付品牌「藍新金流NewebPay」還攜手玉山信貸推出會員專屬貸款方案，一段式利率6.55%起、最高優惠減碼1.5%，為商戶提供更彈性的資金選擇。

電子支付品牌「ezPay簡單付」亦同步推動TWQR掃碼回饋活動，不限金額單筆消費即可享10%回饋、最高回饋50元，擴展日常支付場景。

第三方支付品牌「藍新金流NewebPay」也於5月啟動「店到店取貨禮」活動，鼓勵商家導入「7-ELEVEN 店到店取貨」物流服務，凡完成取貨即贈CITY CAFE兌換券，提升消費者取貨率與滿意度，帶動整體交易成效成長。

此外，適逢報稅季，藍新集團的電支「ezPay簡單付」也支援綜合所得稅、房屋稅等多項稅目繳納。

電子支付 第三方支付 王俊博 智冠

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