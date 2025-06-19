國銀首波！凱基銀行獲金管會核可 試辦虛擬資產保管業務

凱基金（2883）旗下凱基銀行今天宣布，接獲金管會發函通知核可，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構。未來凱基銀行除了現行提供虛擬資產交易所法幣收付款及信託業務服務外，也有機會進一步保管虛擬資產，逐步完善凱基銀行在虛擬資產發展的觸角。

凱基銀行指出，金管會持續關注國內外虛擬資產發展趨勢，積極推動國內金融創新發展，於2024年11月推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，凱基銀行日前響應金管會政策完成遞送申請，並於今天接獲核可。

凱基銀行總經理林素真表示，凱基銀行致力推動創新金融服務，身為國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，自2018年便已推出業界首創為虛擬資產交易所量身打造的「新台幣收付款與價金信託」服務。本次凱基銀行成為首波獲准「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，將配合相關主管機關對虛擬資產業務各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策，逐步提供完整虛擬資產生態系的業務與服務。

凱基銀行指出，此試辦案將先以虛擬資產交易所為合作對象，提供虛擬資產保管服務。銀行除了能保管「法幣」外，亦將「虛擬資產」納入保管範圍。凱基銀行除了原本累積服務虛擬資產交易所的心得與經驗外，同時借重進駐於金管會Fintech Space的專業第三方 AIFT團隊的建議與意見，以硬體安全模組 （Hardware Security Module, HSM）為核心，並設置嚴謹的交易流程驗證機制以利降低風險。此外，凱基銀行更參照國際相關規範及審核機制，規劃多層式的簽核架構及其他完整的安全管理流程，以強化虛擬資產保管業務的作業流程安全及風險管理，打造凱基銀行符合業界高安全標準的虛擬資產保管系統。

凱基銀行於虛擬資產保管業務試辦期間，將致力提升虛擬資產保管的安全性，進而提高投資人對虛擬資產平台信任度，打造金融業、虛擬貨幣交易所和投資人三贏的局面。未來也將持續推動創新數位金融業務，並積極配合相關主管機關支持國內金融創新發展政策，提供客戶安全、便利及友善的金融服務。