國泰人壽6S 專案獲「Qorus 新型態工作轉型獎」 台灣金融業唯一獲獎

國泰人壽數位轉型實力再度榮獲國際肯定。在全球近50個國家、超過250家金融機構送件的激烈角逐，國泰人壽以「6S專案」首次入圍「Qorus 保險創新獎（Qorus Innovation in Insurance Awards）」的「新型態工作轉型獎（Workforce Transformation）」前3名；經全球保險業領袖及專業人士一致肯定，國泰人壽榮獲銅獎殊榮，為台灣唯一獲此獎的保險公司。

Qorus為國際金融機構協會，會員遍布全球120個國家、逾1,200個成員機構。此次在亞太地區舉辦創新獎競賽，Qorus旨表彰並獎勵推動保險業創新、改變產業生態的最佳新點子與實踐方案。評選標準聚焦「原創性」、「影響力」、「專案落實度」、「專案完整度」等4大面向 ，其中國泰在「原創性」、「影響力」 獲得相對高分，展現在科技創新及AI輔助應用下，成功打造新型態人機協作工作模式，並發展未來人才養成培育計畫，建立數位轉型與工作文化革新的典範。

國泰人壽副總經理林佳穎表示，國泰自2016年啟動集團轉型，始終秉持「以人為本」的核心服務理念，除優先調整內外部客戶平台外，也將員工需求謹記在心。國壽以Simple（簡單）、Smart（智能）、Safe（安全）做為數位轉型的核心DNA；近年響應全球永續發展，更添加Smile（笑容）、Smooth（順暢）、和ESG（環境、社會及公司治理）三個關鍵元素，培訓員工運用AI協作，並推動敏捷混合型戰情室機制，團隊成員橫跨IT、數據及各領域資深專家，養成跨域適應力與敏捷人才，轉型迄今超過40個部門、近450位同仁歷練戰情室學習，整體轉型覆蓋率已超過20%。

因應未來人機協作服務模式，國泰人壽持續以人為本、發展AI技術為輔，建構數位中台架構，持續深化核保、理賠、智能客服及業務員一站式智能工作台等多元應用生態圈，不僅讓理賠效率提升10%，更為2.3萬業務同仁省下60%行政作業時間，業務員對於新業務平台NAP（New Agent Platform）使用者滿意度高達95%。此外，國泰人壽運用生成式AI技術打造「AI Coach智能對練」課程，模擬多元客戶互動情境，協助業務員練習對話應答技巧，相較傳統培訓可縮短約一半時間。

隨著未來工作模式轉型，重塑員工技能亦是國泰人壽持續推動數位轉型的關鍵任務之一。國泰人壽持續優化「轉型三力」培訓計畫，包括學習力、敏捷力與對話力等，透過RPA 程式實作課程、敏捷PSM實戰班與Power Automate工作坊等，賦能員工擁有紮實的數位新技能。此外，將轉型三力落實擴散至其他業務單位，例：近期團險服務中心的客服，也能透過工作坊，開始使用Low-code/No-code的Power Automate，來自動化處理日常的報表通知，每次只需要花費 1分鐘，就能完成該項作業，相較以往的報表通知，可減少 83% 工作時間，客服就可將時間分配在更有價值的核心業務上。

國泰人壽的數位轉型不僅是技術革新，亦是組織文化與人才策略的全面升級，藉由「6S」架構，落實國泰「Better Together共創更好」的品牌精神，打造更敏捷、創新、以人為本的企業體質之際，也運用AI及數位技術，為客戶、員工和社會創造更大價值。