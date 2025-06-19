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路透：台灣住都中心延後原訂下半年的發債計畫 今年發行機會渺茫

經濟日報／ 國際中心／路透台北19日電
路透報導，內政部住都中心因另有規劃將原訂下半年發行時程向後遞延，今年發債的機會渺茫。圖為台北101，與新聞內文無關。美聯社
路透報導，內政部住都中心因另有規劃將原訂下半年發行時程向後遞延，今年發債的機會渺茫。圖為台北101，與新聞內文無關。美聯社

路透報導，知情人士透露，被視為台灣永續債券「大腕級」發行人的內政部住宅及都市更新中心（住都中心），因另有規劃將原訂下半年發行時程向後遞延，今年發債的機會渺茫。   

知情人士表示，住都中心在思考是否還有其他管道可以籌資，已向相關主管機關告知要延後發行，「今年（發債）不太可能了，除非趕進度」。 

另一名消息人士說，政府希望引導民間資金投資住都中心的社會住宅業務，為了配合相關財務計劃，永續債的發行已沒有那麼迫切。

住都中心對路透證實了發債計劃延後的傳聞，該機構發言系統回應稱「目前尚沒有計畫」。

住都中心此前接受路透專訪稱，預期下半年首發新台幣50億-100億元的永續債「試水溫」，年期規劃為2-7年，等市場熟悉「行政法人債」這個新債種，再逐年擴大規模。

都市更新 新台幣 內政部 債券

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