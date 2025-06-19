快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

國泰世華銀行辦下半年全球投資趨勢論壇 陸行之、陶冬等當嘉賓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》將於26日登場，PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親自來台，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同台，為台灣投資人帶來最新觀點。（國泰世華提供）
國泰世華銀行《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》將於26日登場，PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親自來台，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同台，為台灣投資人帶來最新觀點。（國泰世華提供）

美國總統川普再度當選後迅速推動「對等關稅」政策，為全球貿易結構與資本市場投下震撼彈。有鑑於市場出現高度不確定性及政策搖擺，延續國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的精神，國泰世華銀行將於下周四（6月26日）舉辦《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》。這次論壇特別邀請PIMCO全球固定收益投資長Andrew Balls（波以斯）親臨台灣，與國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開對談，深度剖析美元資產、全球債市與總體經濟脈動，為投資人提供嶄新觀點。

這次論壇講者陣容堅強，Andrew Balls（波以斯）擁有25年投資與金融市場經驗，曾任《金融時報》經濟特派記者、現為PIMCO 全球固定收益投資長。他將從全球政經秩序變遷出發，探討傳統聯盟鬆動、貿易格局重組與財政赤字擴張等趨勢，並分享如何透過資產配置因應下一個五年的市場變局。林啟超將聚焦台灣投資人高度關注的美元資產前景，解析2025年市場轉折的關鍵觀察，協助投資人建立穩健的投資策略。

國泰世華銀行自2021年舉辦《全球投資趨勢論壇》以來，每年吸引海內外專家與投資人熱烈響應，歷屆論壇累計逾900萬線上觀看次數，秉持多年累積的財富管理經驗，將持續透過舉辦論壇、對談與發表研究報告，提供投資人全面且可操作的市場洞察。過去的論壇嘉賓包含享有投資大師美譽的橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯（Howard Marks）、瑞信亞太區私人銀行大中華區前副主席陶冬、黑石集團首席投資策略師喬．齊德爾（Joe Zidle）、資深半導體產業評論家陸行之、貝萊德（BlackRock）全球投資委員會主席Rick Rieder，以及曾任美國聯準會（Fed）副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）等重量級專家。

國泰金控（2882）表示，多年來秉持穩健經營理念，將資產管理視為集團協同發展的核心；未來將不斷整合集團資源與產業經驗，為客戶提供全方位金融解決方案。歡迎各界共同參與國泰世華銀行6月26日（周四）舉行的《2025下半年全球投資趨勢論壇：關稅震盪下的布局思維》，論壇將於國泰世華銀行YouTube頻道及LINE官方帳號進行中英文雙語直播。

國泰世華銀行《2025下半年全球投資趨勢論壇》網址：https://cathaybk.tw/25F8N502O

華銀 國泰世華

延伸閱讀

全球經濟驚心90天！《大而美法案》表決、關稅豁免到期⋯6壓力測股債命運

台積電沒秒填息！陸行之喊話除息前應清倉 網酸：講這話還是分析師？

台積電貼息…陸行之：還好昨天賣了些 今早立馬逢低回補

《造山者－世紀的賭注》台積電、聯電大佬齊聚一堂 紀錄半導體產業傳奇

相關新聞

路透：台灣住都中心延後原訂下半年的發債計畫 今年發行機會渺茫

路透報導，知情人士透露，被視為台灣永續債券「大腕級」發行人的內政部住宅及都市更新中心（住都中心），因另有規劃將原訂下半年...

上市櫃公司協會成立台日交流委員會 推動台日經貿合作

台灣上市櫃公司協會成立「台日交流委員會」，18日舉行揭牌典禮，宗旨為促進台日經貿合作與產業交流，建立日本企業在台灣負責人...

永豐金證券：降息資金輪動 美債、美股下半年有看頭

AI強勁需求帶動美股收復4月初川普關稅戰失土。永豐金證券指出，AI多頭方興未艾，美股將展現「Higher for Lon...

ETF投資大趨勢／投信投顧公會理事長劉宗聖：配置加交易 動態平衡

投信投顧公會理事長劉宗聖昨（18）日指出，2025年為台灣ETF 2.0元年，從純被動到如今加入主動的元素，為台灣ETF...

ETF投資大趨勢／富邦投信投資策略師徐翊達：市值型產品 布局優選

ETF的優點是投資人不必選股，讓投資變簡單。但富邦投信投資策略師徐翊達昨（18）日提醒，ETF投資人還是要選擇戰場在哪裡...

ETF投資大趨勢／群益優選非投等債基金經理人李忠泰：美非投等債 表現可期

群益優選非投等債（00953B）基金經理人李忠泰昨（18）日指出，受美國關稅政策衝擊，近期金融市場波動放大，各類型債券都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。