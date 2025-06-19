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上市櫃公司協會成立台日交流委員會 推動台日經貿合作

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
台日交流委員會18日於台北君品酒店舉行揭牌典禮。由外交部部長林佳龍（左）親臨見證，右為台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉。照片提供／台日交流委員會
台日交流委員會18日於台北君品酒店舉行揭牌典禮。由外交部部長林佳龍（左）親臨見證，右為台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉。照片提供／台日交流委員會

台灣上市櫃公司協會成立「台日交流委員會」，18日舉行揭牌典禮，宗旨為促進台日經貿合作與產業交流，建立日本企業在台灣負責人的友好平台，擴展協會對日本交流及台日雙方的合作。

台日交流委員會揭牌典禮於台北君品酒店舉辦。由外交部部長林佳龍親臨見證，台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉（信義房屋創辦人）、副理事長曾銘宗（富邦金融控股董事長）、創辦人施明豪（前財政部關貿網路公司董事長）、朱復銓（樺漢科技董事長）、許逸德（華城電機總經理）、台日交流委員會召集人謝禎國（台灣恩悌悌數據總經理）等近百位企業家均出席，並邀請多位具代表性的日商高階主管，展現對台日雙邊關係的高度重視。

「台日交流委員會」將致力於推動雙方企業之間前瞻性的對話與合作機制，為未來在科技、製造、消費、交通、旅遊等多元產業領域，打造更加緊密的交流平台與策略聯盟機會。協會期待藉此契機，促進台日雙方企業攜手共創雙贏新局，拓展亞太區域經濟合作新篇章。

董事長 日本 富邦金融控股

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