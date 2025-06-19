變局中找到生存法則 打造成長、穩定現金流

鉅亨買基金與風傳媒6月18日共同舉辦2025投資趨勢論壇【配息新世代：投資力與現金流】，邀請金管會、私校退撫儲金監理會，及南臺科技大學等專家與會，探討如何從變局中找到現金流生存法則，並攜手安聯、路博邁、中信投信及瑞士百達等資產管理業者，剖析如何有效打造成長性及穩定性兼備的現金流契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，鉅亨買基金早在2017年就聚焦在「配息」主題，這幾年一路耕耘，一直持續著力在配息基金篩選、配息資訊透明化

、還有投資教育內容，甚至是推出配息主題投資組合或自動化提領現金流方案，都希望幫助更多人用「基金」這個工具，布建穩定的現金流。

張榮仁提到，其實很多人看配息基金，往往只看「配息高不高」，卻忽略高息能不能長期持續、會不會侵蝕到本金等問題。其實，配息基金並不適合

以短線進進出出，配息更不是一場「追逐高息的比賽」，而應該是一個長線、穩定、可以陪著你走過人生不同階段的現金流策略。

南臺科技大學財金系專任教授朱岳中指出，如果以退休後每月所需資金乘以餘命年數來推估應準備多少退休金，往往是不夠的，因為還需考量可能發生

重大事件的影響、通膨風險，甚至是活得更久。因此，建立長期且穩定的現金流才是根本之道。相較於股票，「基金」因可分散風險、波動度較小，相當適合做為規劃長期現金流投入的標的。同時可選擇股債混合配置的基金標的，在擁有穩定收益的同時，還有機會追求更高的報酬。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭則在會中分享，觀察平台買配息基金的客戶發現，過往投資人多以平衡型基金、且規模大型者為主；近年則偏向

股票型及債券型基金，更願意選擇規模不大但有更好收益的基金。顯示台灣人在配息的路上，開始往更多元、更分散、更不同的資產調整。另外發現，買配息基金以男性居多，且可投資金額較大，在投資經驗上也較長。顯示投資經驗越多、可投資金額越大，有更多心力去挖掘更好的配息基金。

至於如何聰明挑配息基金？羅瑤庭認為，首先要打破配息來自本金的迷思，因為股票型基金的配息多來自資本利得，一旦打破迷思，會有更多更好的配

息基金可選擇。另外挑股票型基金時，只要配息率合理，長期下來本金不但不會被侵蝕，反而是增加的。而如何在追求配息率及配息穩定中取得平衡？建議投資人可參考美國聯準會近一年利率變化做股債配置調整。依鉅亨買基金的觀察，美國經濟衰退的機率仍低，股票型基金的表現仍有望比債券型基金佳。

中國信託投信多重資產投資科主管楊士醇表示，科技股是帶動整體股市上漲的主要驅動力，不論從過去的網際網路、雲端到現在的AI，在改變人類生活

形式的同時亦帶動股價爆發性成長，從中參與到對的趨勢才能搭上科技革命的成長列車。然而，像科技這樣的成長股，受市場波動影響較大，透過科技趨勢多重資產策略分散風險，降低投資組合的波動，不僅能參與AI成長爆發力，同時享受債券的收益機會，達到攻守兼具的效果。

安聯投信投資研究管理處副總裁莊凱倫指出，近期多家大型雲端服務商的財報顯示，對AI基礎建設與應用的投資仍積極進行，企業、國家機構與大型計

畫如「星際之門」等也同步擴大投入，帶動基礎建設、應用與可涉入產業等多方位需求。其中，邊緣運算、輕量化模型、代理AI、自駕車與機器人等新興應用，正快速深化AI技術在各產業的應用版圖。建議採取跨產業、多元資產配置策略，掌握AI產業鏈的成長動能，並達到降低波動和擁有穩健收益機會的效果。

路博邁投信投資策略部資深副總裁黃琬歆提到，退休理財需要的是能夠長期投資、價格不會大起大落又能定期提供現金流的資產；不過，由於利率方向/變化速度很難預測，建議選擇能「全天候對多元券種作策略性靈活布局」的基金，更能因應經濟和市場的變化做動態調整，同時也會更有穩定、抗震的特性。黃琬歆提醒投資人在挑選收益型基金時，不能只看配息高低，更重要的是要看基金的投資報酬率，報酬率要夠好夠穩定，配息水準才能持續。

百達投顧投資研究部主管黃俊苔表示，全球股票在資產配置中扮演關鍵核心角色，透過永續選股策略（含財務永續性及企業永續性），選擇高品質且穩

健的全球優質企業，更能確保持股在市場波動中保持韌性，降低未來可能因環境、社會與治理對資產產生的風險。這樣的資產有如投資組合的百搭基本款，先以這樣的標的作為核心，確保全球經濟成長的果實不會錯過，再搭配更具防禦力以及更具積極性的資產，更有利打造完善的現金流。