保誠人壽「保險顧問」化身通路業務推手

近期Netflix熱播職場劇《蠻好的人生》中，孫儷飾演的胡曼黎身為保險業務菁英，穿梭在解決客戶的疑難雜症與業績目標之間，展現極致的服務與專業，讓觀眾對保險人的角色有了全新認識。而在保誠人壽，也有一群協助通路實現業務成果的「胡曼黎們」，也就是時刻站在第一線支援通路解決消費者問題的保險顧問（Insurance Consultant）。

與劇中保險公司採取自營業務銷售模式不同，保誠人壽沒有自營業務員，主要透過通路服務消費者，保險顧問則是保誠人壽的多元通路策略中最重要的支點。保險顧問不直接銷售保單，而是負責協助保經代、銀行等通路夥伴掌握商品、規劃策略、處理疑難，甚至陪同攻堅個案。保險顧問的存在，使保誠人壽的商品不只是一紙保單，而是具備「以客為本」能力的解決方案。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示：「作為國內少數長期深耕分紅保單的壽險公司，保誠人壽的分紅保單深得通路夥伴信任，除了具備高度專業及成熟度的商品設計外，我們更重視如何讓通路了解產品精神、並協助他們把最好的保障帶給消費者。」

保誠人壽每一位站在銷售現場的保險顧問，都需要經過完整的訓練及保誠人壽獨有的「分紅認證」，確保從紅利結構、資產配置到保單應用邏輯皆擁有透徹的了解，才能提供通路業務即時、準確的支援。通路長蔡淵霖說：「保誠人壽將『分紅保單專家』落實到每一位保險顧問身上。常常聽到通路夥伴告訴我們，當前線業務在市場上遇到與分紅保單有關的問題，最常做的事情不是去查保險公司文件，而是先問保誠的保險顧問。」

此外，保誠人壽的保險顧問具備高度服務熱誠，秉持「時刻支援」的服務精神，強調即時回應與彈性配合，以實際行動支援通路完成每一張分紅保單的簽署。保險顧問並非單純的行政窗口，而是能即時投入、深入理解銷售現場、主動了解個案、發現瓶頸、提出商品差異分析，甚至能夠依據客戶需求提出有效保障與資產規劃建議。從個案輔導到團隊訓練，保誠人壽的保險顧問都是通路穩定業績的重要推手。

保誠人壽相信，分紅保單市場的競爭優勢不僅止於商品本身，更來自是否能夠真正滿足消費者多面向的保障需求。保誠人壽的保險顧問憑藉最專業的分紅知識與即時主動的服務品質，協助通路夥伴將最符合需求的分紅產品介紹給消費者，為消費者打造「更好的人生」，實踐保誠人壽「保障每個人生，誠就每個未來」的宗旨。