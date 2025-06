ETF投資大趨勢／統一美國50 ETF 經理人林良一 HITO 理財術 布局美股

近年來台灣ETF市場朝向精緻及客製化發展,統一投信反璞歸真,擬將募集統一美國50 ETF(009811)經理人林良一昨(18)日表示,美國國力全球頂尖,領頭企業富可敵國,經濟發展無虞,科技創新引領全球成長,美股是布局中不可或缺的一塊投資拼圖。

林良一昨日出席經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇─解碼ETF致勝策略」活動,以「掌握最HITO投資關鍵 布局美股SSS級神隊友」為題發表專講。他表示,觀察台灣ETF市場現狀,投資人仍以布局自己熟悉的台股市場為主,從規模來看,台股ETF規模是美股ETF規模的13倍、受益人數則是16倍,兩資產差別懸殊,但美股是投資人資產配置中不可或缺的一塊。

從主要國家50系列指數(美元計價含息報酬)表現來看,截至3月31日,過去十年間,統一美國50 ETF所追蹤的NYSE美國50指數累積報酬294%最高、其次為FTSE臺灣50指數的253%、印度NIFTY50指數也有137%、歐洲STOXX 50指數為91%、FTSE中國A50指數則為31%。不過,在這十年間,各國股市強弱輪動,可見做好資產配置的重要性。

另外觀察2009年以來,在每年7月進場投資NYSE美國50指數,隨著持有時間拉長,平均勝率以及報酬率也逐步拉升,持有三個月投資勝率達69%、持有六個月81%、持有一年上升至93%、持有兩年就高達100%;至於報酬率部分,持有三個月1.4%,持有六個月6.5%,持有一年來到15.5%、持有兩年32.7%。

「這檔ETF不是最辣,也不是原味,是在原味中帶點小辣提香,提供投資人布局美股ETF的新選擇。」林良一認為,追蹤NYSE美國50指數的ETF適合想要掌握美股趨勢、布局優質龍頭股的投資人,且廣納科技、金融、傳產,緩和產業輪動時的風險,有效緩和產品波動性,且持有50家龍頭企業、對比動輒百檔以上的持有檔數,有效聚焦美國股市成長力道,適合不想要產品過度刺激和不要過度溫和的投資人。

統一美國50 ETF掌握最 「HITO」的投資關鍵,H代表長期持有(Easy to Hold),一次打包美股50大企業巨擘,長期持有的絕佳配置;I是輕鬆投資(Easy to Invest),每股10元,進入門檻低,就算是小資族也無負擔;T是交易便利(Easy to Trade),投資門檻低於已經掛牌的類似ETF,有利投資人調節投資組合部位;O是簡單參與(Easy to Own),於證交所掛牌,具備證券帳戶即可於交易時段內買賣。