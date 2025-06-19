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ETF投資大趨勢／凱基投信投資長彭炫通：訂長期策略 拉高勝率

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

凱基投信投資長彭炫通昨（18）日表示，投資是一種哲學問題，然後才是數學問題。尤其在當前不確定市場環境中，制定長期投資策略尤為重要，而制定長期策略須先了解當前有兩大長期趨勢而後動。

兩大長期趨勢，其一是通膨及利率的結構性改變，特別是美國10年期公債利率回升至正常水位，意味投資者應重新調整心態，不再期待低利率回歸，而是專注於收益的穩定性；其二是人工智慧（AI）的革命，預計未來十至20年內，將深刻改變工作與生活方式，並造就新的投資機會。

彭炫通昨受邀出席經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇- 解碼ETF 致勝策略」 活動，以 「多空雙重奏 股債平衡ETF幫你在波動中前行」發表演講。彭炫通指出，今年投資關鍵字是Uncertainty，就是不確定性；川普關稅政策造成市場很大波動，但與其去關注川普每一個變動，不如關注長期的改變與趨勢。

他表示，目前幾大趨勢包括去全球化、高利率、高通膨、高波動，及AI浪潮。面對回不去的低利率環境，4.0%~5.0%的美國十年期公債殖利率或許才是常態，投資人不要認為公債殖利率很快就會回到低利或零利率，而應將收債息、降波動作為主要目標。

至於AI革命，大者恆大，美股巨頭受惠AI長期趨勢。2024年到2030年全球AI市場規模年均成長率預估達37%，美股頂尖企業涵蓋AI發展不同層面商機。從AI晶片、雲端服務供應商，到實體商業的運用，幾個大型公司都占有非常好的地位。

彭炫通表示，投資人更需要好的資產配置，來應對詭譎多變的環境，長期投資90%以上的績效決定於資產配置。以凱基投信7月底將募集台灣首檔被動式多資產ETF—凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T）為例，股票占70%、債券占30%，當中的股票追求成長，集中火力投資美股市值前十大企業，債券則提供緩衝、平衡風險，配置美國中天期公債，分散布局美國3-10年公債。

此外，平衡凱基美國TOPETF有股債定期再平衡機制，確保投資目標不偏離，達到紀律投資、控管風險，買低賣高，才能提高長期投資勝率。


美國 AI

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