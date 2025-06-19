ETF投資大趨勢／中國信託投信投資部協理唐祖蔭：顛覆式創新 長線有戲

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
中國信託投信投資部協理唐祖蔭。記者曾原信／攝影
中國信託投信投資部協理唐祖蔭。記者曾原信／攝影

中國信託投信投資部協理唐祖蔭昨（18）日指出，現在正處於顛覆式創新的拐點，因川普關稅政策雖然反覆不定，但其他政策有利於顛覆式創新；投資人可以透過主動式ETF，參與顛覆式創新帶來的爆發式長線投資機會。

唐祖蔭昨日在經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇─解碼ETF致勝策略」活動，以「女股神的啟示 主動創新你的美股投資」為題發表演說。

他指出，川普關稅政策反覆不定，但隨時間過去，對市場衝擊愈來愈小。因此，未來川普很可能會出大招，重新造成市場震盪，但這剛好是投資人可以撿便宜的時候。

唐祖蔭指出，川普部分政策有利於顛覆式創新，例如川普宣布廢除拜登在2023年簽署的人工智慧（AI）風險管理命令，認為此命令阻礙AI創新，之前他的數項政見也有利於企業創新。

另外，拜登時代對加密貨幣並不友善，但川普政策則有利於加密貨幣。

唐祖蔭依據昨日掛牌上市的主動中信ARK創新（00983A），將顛覆式創新分類成五大技術平台，即AI、基因定序、能源儲存、區塊鏈及機器人，並認為這五大平台正帶領全球經濟走向史上最大的技術轉型。

00983A為國內首檔海外股票主動式ETF，聚焦顛覆式創新主題，希望能為投資人一網打盡潛力個股，投資顧問為方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），有「女股神」之稱。

唐祖蔭以AI為例，說明顛覆式創新的驚人發展。例如，隨著AI發展、應用持續加速，預期無人計程車將大受歡迎；藥物開發時程可望大幅縮短、成本大幅降低；AI代理會自主解決軟體工程，全天候監控和修改系統。又如在2023年10月時，AI寫的程式僅有4%被接受，但現在已有72%被接受。

「布局顛覆式創新主題時，耐心很重要。」唐祖蔭強調，當無人知曉的技術開始發展，到終端市場推出首款量產產品、服務，直至普及到家家戶戶，需要數年的時間。在普及化的過程中，往往能觀察到相關個股繳出優勢行情。


川普 AI

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