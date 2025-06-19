ETF投資大趨勢／富邦投信投資策略師徐翊達：市值型產品 布局優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦投信投資策略師徐翊達。記者曾原信／攝影
富邦投信投資策略師徐翊達。記者曾原信／攝影

ETF的優點是投資人不必選股，讓投資變簡單。但富邦投信投資策略師徐翊達昨（18）日提醒，ETF投資人還是要選擇戰場在哪裡，要了解經濟基本面來做進一步的判斷，而市值型ETF是當前市場波動中最好的避風港。

徐翊達昨出席經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇─解碼ETF致勝策略」 活動，以「市值型ETF的機會 大型股與動能的完美結合」為題發表專講。他在分析下半年市場趨勢時，提醒投資人應慎選市場，建議資產配置以那斯達克指數為主，並配置台灣、印度、日本、越南，以及高股息資產。

以台股來說，若台積電（2330）、鴻海、廣達、聯發科等權值股獲利佳，台股就有新高表現。

進一步來看，各國股市各有不同的龍頭股，通常大型股應對市場風險能力較佳、受關稅衝擊較小，相關表現遠超過中小型企業，會吸引資金往大型股移動，因此，投資還是布局市值型ETF為佳。

至於產業投資方面，他認為，科技和人工智慧為未來主要驅動力，機器人絕對是長線題材，未來將有更多科技創新。

儘管目前全球目光聚焦在美國對等關稅談判，徐翊達認為，關稅不再是唯一的焦點，當前美國總統川普的主要挑戰是解決美國的債務問題和財政赤字。

徐翊達不排除美國經濟出現衰退的可能性，但是否發生，必須觀察後續企業投資和消費的強度。例如企業如果增加投資、消費者提高消費力，均可刺激經濟成長。

此外，美國政府也可以採取相對靈活的措施來吸引外資投資，因資金流入對美國財政至關重要，例如星際之門投資5,000億美元、沙烏地阿拉伯投資6,000億美元、台積電二期投資1,000億美元、蘋果投資5,000億美元等。

針對市場擔心的美債倒債問題，徐翊達直言，美債當然沒有倒債問題，因為美國國內買債不手軟。全球央行持有美債約三成多，但是六成美債持有人都在美國，美國聯準會持有約二成左右，「美債不可能會倒債，因為沒有人會倒債倒到自己身上；如果倒債，第一個死的是退休基金跟金融保險公司。」


美國聯準會 ETF

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