ETF投資大趨勢／群益優選非投等債基金經理人李忠泰：美非投等債 表現可期

群益優選非投等債（00953B）基金經理人李忠泰昨（18）日指出，受美國關稅政策衝擊，近期金融市場波動放大，各類型債券都受到程度不一的影響。市場消化關稅戰以來的消息後，債市表現也逐步回穩，其中美國非投資等級債表現領先，受惠於景氣基本面仍佳、違約率較低、票息較高等利多。

李忠泰昨日在經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇─解碼ETF致勝策略」活動，以「撥開關稅迷霧 掌握債券ETF投資契機」為題發表演說。他指出，非投資等級債具備較高票息、較低存續期間等特色，表現受到市場利率影響程度較小，也就是說，利率風險較低。

不過，非投資等級債與景氣的連動性高於其他債種，因此必須留意經濟前景動向。

在經濟前景方面，李忠泰指出，受美國關稅政策影響，國際貨幣基金（IMF）將今年美國國內生產毛額（GDP）預估成長率由先前的2.7%下修至1.8%，全球GDP預估成長率也由3.3%下調至2.8%，為新冠疫情以來最低水準。此一調整雖凸顯出經濟逆風，但預期衰退風險仍屬可控，全年經濟走向以低增長機率較高。

至於非投資等級債的違約率前景，李忠泰指出，在關稅情勢緊張時，摩根大通銀行就預估，今年非投等債違約率將落在長期均值3.4%之下；在美國關稅疑慮降溫後，總經局勢預料將更有利於非投等債的基本面。

雖然經濟基本面仍有利於非投等債，但李忠泰強調，市場變化難測，債券投資人應回歸初心，也就是獲取票息而非強求資本利得。

年初以來，市場對於美國聯準會（Fed）的降息預期起伏不定，且川普政策不確定性非常高，市場變化快速，公債殖利率波動也是同步放大，使債券資本利得變得更難掌握。

對於挑選非投資等級債的關鍵，李忠泰提醒投資人，債券報酬來源可以拆分為息收以及資本利得，而觀察近十年的債券報酬組成，長期報酬主要由息收貢獻，在非投等債更是明顯；在美國非投等債中，長期來說以BB／B信評表現最穩健，CCC級則較不理想。