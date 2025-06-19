ETF投資大趨勢／投信投顧公會理事長劉宗聖：配置加交易 動態平衡

投信投顧公會理事長劉宗聖昨（18）日指出，2025年為台灣ETF 2.0元年，從純被動到如今加入主動的元素，為台灣ETF市場注入許多新量能；投資人也應從過往的配置導向轉為「配置加交易」、資產需要「動態再平衡」。

劉宗聖昨日出席經濟日報舉辦的「2025投資大趨勢論壇─解碼ETF致勝策略」活動，以「亂世投資 從股票、債券到商品的多元配置」為題發表專講。

他表示，觀察台灣基金產業，近幾年出現明顯質變與量變，從投資、產品偏好及投資型態都出現改變下，驅動境內基金規模呈現跳躍式增長；特別是因為人口老化，退休族對高股息產品、穩定現金流需求，從境外轉向境內投資、交易轉向配置、存股也存債。

統計至4月底，台股ETF規模今年持續成長至2.92兆元，規模超越債券ETF，成為第一大資產類別，也拉升占比提升至45.8%。近幾年台股高股息ETF為挹注台股ETF呈現跳躍式成長的關鍵主力，規模持續創新高，但成長速度放緩，2025年前四月增加314億元，成長1.7%；對比同期間，非高股息ETF（含市值、槓反等）突破1兆元創新高，前四月增加1,026億元，成長10.7%，成長幅度超越高股息。

受到川普關稅戰以及匯率大幅震盪影響，債券ETF受益人跟規模呈現同步減少趨勢，截至4月底，規模降至2.92兆元、受益人降至203萬人。不過，劉宗聖強調，債券ETF利息免併入綜所稅、與免二代健保補充保費的優勢下，仍對有領息需求或退休族具有一定吸引力。

展望後市，劉宗聖表示，台灣ETF產品發展朝向多元化，主管機關2024年底時開放發行主動式ETF、被動式多資產ETF後，2025年5月第一檔主動式ETF正式上市，陸續還有多檔主動式股票、債券、被動式多資產ETF已上市或將募集，提供投資人短線布局的交易機會、以及中長期資產配置的投資便利。

此外，2025年來已有多家國際資產管理業者新加入台灣ETF市場，預估今年發行ETF家數將超過20家，外商投信的加入，將再帶動台灣ETF市場新成長動能、以及產品發展多元化。