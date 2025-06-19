投資大趨勢論壇 金管會副主委陳彥良： ETF 扮亞資中心基石

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
經濟日報舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，統一投信基金經理人林良一（左起）、富邦投信投資策略師徐翊達、中國信託投信總經理陳正華、金管會副主委陳彥良、投信投顧公會理事長劉宗聖、群益投信基金經理人李忠泰、凱基投信投資長彭炫通、經濟日報社長劉永平合影。記者曾原信／攝影
經濟日報舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，統一投信基金經理人林良一（左起）、富邦投信投資策略師徐翊達、中國信託投信總經理陳正華、金管會副主委陳彥良、投信投顧公會理事長劉宗聖、群益投信基金經理人李忠泰、凱基投信投資長彭炫通、經濟日報社長劉永平合影。記者曾原信／攝影

金管會副主委陳彥良昨（18）日指出，台灣ETF規模快速擴大、商品持續創新，已吸引國際資產管理公司目光，這股動能正成為推動台灣邁向亞洲資產管理中心的重要基石。

陳彥良昨日出席經濟日報主辦「2025投資大趨勢論壇—解碼ETF致勝策略」，他在致詞時指出，自2003年首檔ETF上市以來，台灣ETF市場走過20年發展歷程，形成高參與、高信任的投資型態。

截至2025年4月底，ETF規模已達6.3兆元，占整體投信基金逾66%，受益人次更接近1,500萬人，已成為國人資產配置的重要選項，在亞洲市場中位居第三。

他表示，這些成果並非偶然，是金管會持續推動制度改革、交易所升級基礎建設，以及投信業者積極投入的共同成果，也展現了台灣資本市場的活力與韌性。

為因應國際趨勢與投資人需求，金管會在2024年開放主動式ETF與被動式多資產ETF發行，首檔主動式ETF已在今年5月掛牌，其他檔次也在積極籌備中。

陳彥良說，台灣ETF市場快速成長與制度創新，已引起國際資產管理業者的高度關注，對高雄資產專區表達興趣，主動了解各項新制與示範機制，台灣正在逐步建立國際級資產管理生態系。

為進一步厚植資產管理產業動能，金管會正推動「亞洲資產管理中心」計畫，以「留財與引資並重、投資台灣、支持產業」為主軸，從商品創新、資金來源、吸引國際機構、法制配套、強化誘因五大方向全面推進。

金管會推動資產管理產業發展，也高度重視投資人權益保護與風險控管，並持續強化投資人教育，提升全民理財素養。他引用「積金千兩，不如明解經書」一語指出，知識與工具的掌握，是邁向財富自由的關鍵，ETF雖然門檻低、透明度高，但投資人仍應深刻理解產品本質與風險特性，才能真正掌握「致勝策略」。


金管會 ETF

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