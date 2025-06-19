新壽不排除再發海外次債

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業海外籌資夯，目前已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽以及富邦人壽都申請赴新加坡設SPV發債。為強化財務結構，新光人壽宣布於新加坡的SPV已成功定價首檔海外美元債券，將發行10年期次順位債券4億美元，利率為6.95%。新光金（2888）表示，將視未來市場經濟變化，若有需求不排除下半年再進行第二波發債。

為協助保險業在2026年順利接軌IFRS 17和TW-ICS，充實資本結構，金管會保險局於 2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。國泰人壽、南山人壽、新光人壽也都於2024年申請通過，富邦人壽則在今年4月董事會通過，擬在新加坡設立100%持有的SPV，預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而設立的交易本金預計為4,000萬美元。

新光人壽為了充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率，其在新加坡註冊成立的特殊目的公司Nanshan Life Pte. Ltd已完成美元4億元10年期無擔保累積次順位普通公司債定價，每張面額美元20萬元整，實際有效收益率7.088%，票面利率為固定利率6.95%。

新光金發言人林宜靜指出，壽險公司透過特殊目的公司（SPV）在海外發行美元次順位債券，可以計入資本，此次10年期次順位債券票面利率為6.95%，與同業所發行的海外美元次債目前市場交易利率相當，而這次將採分批發行，由於董事會通過的額度為上限新台幣250億元之等值美元，這次4億美元折合約新台幣118億元，約占一半額度，之後會視市場經濟情況，若有資本需求，也有額度能再發第二波。

除新壽外，國泰人壽也在2024年搶得頭香，透過新加坡設SPV，兩度發行海外美元次債。南山人壽2024年9月於新加坡的SPV發行首筆海外美元次債，金額為7億美元，票面利率為5.45%。


新加坡 債券

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