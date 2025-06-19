元大包辦買債王、賣債王 銀行5月加碼台債53.9億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
櫃買中心公布債券買賣超統計，5月買債王與賣債王均由「元大」奪下。 路透
櫃買中心公布債券買賣超統計，5月買債王與賣債王均由「元大」奪下。 路透

櫃買中心公布債券買賣超統計，5月買債王與賣債王均由「元大」奪下。櫃買中心資料顯示，元大銀行5月加碼台債53.95億元，奪下金融機構買債冠軍，元大證券則是單月賣超106.9億元，賣債金額排第一。

債券商主管分析，近期債市交易稍嫌冷清，元大銀行5月買超53.95億元，便搶下「買債王」寶座，外商渣打銀行買超48.12億元緊追在後；「綠巨人」中華郵政僅買超44.33億元、排名第三，「三商銀」的彰化銀行與華南銀行，5月買超28.06億元與20.21億元，分居買超第四與第五大。

5月賣超債券前五大機構，清一色是以交易為目的的證券商，券商龍頭元大證券單月賣超106.9億元，搶下「賣超王」，同時也是5月唯一賣超破百億元的金融機構。另外，凱基證券、群益金鼎證單月賣超92.72億元與71.82億元，排名賣債亞軍與季軍，富邦證券與永豐金證券單月賣超52.39億元與41.32億元，依序擠入前五大。

券商主管分析，美國聯準會與我國中央銀行召開利率會議前，市場交投轉趨觀望，預估短期內，台灣10年期公債殖利率將位於1.5%至1.55%區間波動。

展望後市，券商主管表示，以色列及伊朗持續數日交火，且傳出美國考慮是否介入等消息，牽動全球投資人情緒；中東衝突升級下，市場避險情緒隨之升溫，有助債券價格走揚、殖利率下挫。

美國與台灣最新一季貨幣政策將出爐，市場研判，美台利率都將按兵不動。另外，聯準會先前表示，將於6月25日召開會議，討論是否修改銀行業資本監管中的「補充槓桿率」（SLR）規則，市場解讀，聯準會可能向銀行「開綠燈」，擴大參與規模達29兆美元的美國國債市場，此舉將提升美債吸引力，影響所及，10年期美國公債殖利率昨晚跌至4.37%附近。


美國聯準會 元大

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