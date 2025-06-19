黃金現貨交易門檻 降至台錢

櫃買中心副總經理李淑暖昨（18）日指出，因應黃金現貨交易平台交易熱，10月1日起縮小交易單位，由現行1台兩降為1台錢，大幅降低投資門檻，預期將吸引更多投資人參與；另永續發展債券預計6月底發行規模可突破900億元，今年發行規模可望超過去年。

李淑暖指出，截至5月底，櫃買中心「黃金現貨交易平台」成交金額已達30.1億元，較去年同期的4.4億元，大幅成長582%；交易人次也達1,420人，較去年同期308人明顯增長。統計至17日，今年來成交日均值高達3,036萬元，4月更是以單月成交日均值6,542萬元創下歷史新高。

因近期國際黃金現貨價格頻創新高，目前該平台黃金現貨每台兩成交金額已超過12萬元，為降低投資門檻，讓更多投資人可透過平台以便利的交易方式參與黃金現貨買賣，櫃買中心規畫將交易單位由現行1台兩（37.5公克）縮小為1台錢（3.75公克），已經主管機關核備。

李淑暖表示，永續發展債券今年來已發行28檔，發行金額達882億元，並已有六家取得永續發展債券資格認可發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。預計6月底前還有合庫、聯電等綠色債券將發行。