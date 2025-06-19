台幣連二貶 收29.542元

美國聯準會與我國中央銀行最新利率決策出爐前，市場觀望氣氛濃厚，加上央行昨（18）日鎮守29.5元關卡、不讓熱錢越雷池一步，新台幣匯率盤中最高價在29.504元止步，終場微貶0.7分，收在29.542元，連兩貶，總成交量縮減至15.415億美元。

外資昨日加碼台股逾百億元，台股逆勢上漲145點，收在22,356點，新台幣匯率先貶後升，盤中最高升抵29.504元，收盤前央行進場作價，新台幣匯率翻貶0.7分後報收。

央行資料顯示，美元指數昨天上漲0.43%，主要非美貨幣走勢全盤皆墨；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.79%、表現最為弱勢，日圓與星元匯率也分別下挫0.29%與0.26%，人民幣匯率貶值0.03%，新台幣貶幅0.02%敬陪末座。

歷經4月底、5月初的「暴力升值」後，近期新台幣匯率再度啟動升勢並挑戰29.5元關卡，匯銀主管表示，央行將於今天召開第2季理監事會議，新台幣匯率第2季以來「升升不息」，預料將成為央行理事們的熱議焦點。

對於央行是否可能宣布降息、抑制新台幣匯率升勢，金融圈主管認為，美國對等關稅暫緩實施90天，在此一重要變數結果揭曉前，央行利率政策「一動不如一靜」，以此研判，本季貼放利率仍以「連五凍」的機率較高。

匯銀主管說，美國聯準會將在台灣周四凌晨公布利率決策，按兵不動已成為各界共識，市場聚焦利率「點陣圖」最新變化，以及聯準會每季更新一次的經濟預測，包括聯準會對未來利率走勢的看法，及近期關稅和中東衝突對經濟有何影響等，都將牽動全球投資人敏感神經。