自然人憑證開戶 可望重啟

為防堵「自然人憑證」驗證成為詐團開戶破口，金管會昨（18）日邀集各銀行、警政署與數發部開會，拍板兩項補強方案：一、搭配他行實體帳戶驗證，二、採行動電話門號驗證，由銀行擇一實施。市場預期，最快三個月內，自然人憑證開戶功能可望恢復。

會議中並未聚焦「視訊驗證」。據了解，因自然人憑證加視訊驗證，是要承作較高風險業務，如貸款。

若僅是要做轉帳交易等低風險，則不需採用視訊，因此會議中並未聚焦視訊驗證，而是直接進入單純做「轉帳」交易的更實務替代方案。

銀行主管指出，目前「第三類數位帳戶」（數三）就有以他行實體帳戶驗證開戶，月轉帳限額5萬元。若改為以自然人憑證＋他行實體帳戶雙重驗證，則等同「第一類數位帳戶」（數一），轉帳限額可比照臨櫃辦理，最高達每月20萬元。

由於採用他行實體帳戶驗證技術成熟、成本相對低，各銀行多傾向採此方案。銀行圈預期，三個月內將全面恢復自然人憑證開戶。

金管會也請銀行公會彙整各銀行補強措施所需作業時間，並要求各行加強行員的防詐與識詐教育。

這波調整起因於去年第3季起，銀行發現透過自然人憑證開立的數位帳戶中，「警示戶」占比不斷攀升，主因是民眾遭詐團冒用憑證資料申辦帳戶。

金管會強調，自然人憑證本身技術安全無虞，問題出在民眾誤信代辦交出憑證與密碼，導致遭冒用。未來將以補強控管機制，而非全面禁止憑證驗證方式的「去風險」一刀切處理方式。