國票金改選前哨戰 旺旺：沒介入

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

明年股東會將全年改選董事的國票金（2889），提前上演經營權之爭，市場盛傳台鋼集團大舉買進國票金持股，加計外圍持有國票金已達6%以上，可能成為國票金明年經營權變天的關鍵力量。對此，目前具主導力的大股東旺旺集團首度發聲，表示近來盛傳的股票加碼戰、經營權爭奪等，董事長蔡衍明均未參與，國票金是委由專業團隊經營。

至於市場傳出另一股加碼國票金力量的三發地產，將支持旺旺集團，對此接近蔡衍明人士也僅強調，這些買股加碼的事，蔡衍明都沒有參與。此外，旺旺集團也並未將國票金列為旺旺集團成員公司，表示國票金是由董事長魏啟林領導團隊專業營運。不過，由於旺旺集團入主國票金已超過十年，明年改選面臨其他大股東結盟外圍、拉攏公股，可能排擠旺旺集團勢力，蔡衍明的低調回應反令金融圈好奇後續經營權大戰發展。

國票金目前有三大勢力，即兩大民股旺旺集團與耐斯集團共治，公股扮演關鍵第三力量。2023年本屆董事會改選時，原本旺旺與耐斯上演改選大戰，加上公股三方一共提名23人搶13席董事，卻突然在公股強勢介入協調下戰火嘎然而止，改為三方共同協商席次，最終旺旺集團直接選任的董事席次減少到三席，須加計盟友席次才維持舊有七席過半局面，國票金董事長魏啟林續任，但代表法人從旺旺集團人旺公司變成領航集團的台灣領航資產公司。

不過，明年將改選換屆的國票金，卻提前在今年就展開改選戰，並且傳出大幅加碼國票金的台鋼集團，可能與耐斯集團合作再拉攏公股，擠掉旺旺集團席次與經營主導地位。

據透露，公股受立法院決議限制，改選投票時不可能將票投其他勢力提名人選，只能投給自己陣營。但是公股持股具有一定力量，且民股要取得經營權必須要有公股支持，因此若透過協調讓公股有機會拿到更多席次，公股與民股存有合作空間，因此國票金經營權戰爭最終如何演變，市場持續關注。


董事長 經營權 國票金

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