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首季房貸年收愈高、利率愈高 專家：銀行核貸條件看這指標

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心資料，今年第1季銀行核貸狀況，平均房貸利率從去年首季的2.11%，拉高到今年同期的2.36%，利率一年增加0.25個百分點，其中年收120萬元以下申貸族，利率多在2.34%最甜；反觀年薪愈高，卻出現利率愈高情況，其中年薪逾300萬元的房貸族、房貸利率達2.44%。台灣房屋集團提供
據聯徵中心資料，今年第1季銀行核貸狀況，平均房貸利率從去年首季的2.11%，拉高到今年同期的2.36%，利率一年增加0.25個百分點，其中年收120萬元以下申貸族，利率多在2.34%最甜；反觀年薪愈高，卻出現利率愈高情況，其中年薪逾300萬元的房貸族、房貸利率達2.44%。台灣房屋集團提供

據聯徵中心資料，今年首季銀行平均核貸成數71.82%，年薪120萬以下購屋者為市場主力買方、占比約近七成；其中年薪120~160萬元的申貸族平均貸款成數最高、達72.96%。

觀察今年第1季銀行核貸狀況，平均房貸利率從去年首季的2.11%，拉高到今年同期的2.36%，利率一年增加0.25個百分點，其中年收120萬元以下申貸族，利率多在2.34%最甜；反觀年薪愈高，卻出現利率愈高情況，其中年薪逾300萬元的房貸族、房貸利率達2.44%。

不過觀察年收不到80萬元和超過300萬元兩大族群，銀行平均核貸成數減至70.9%左右；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，目前銀行房貸放款全面收緊，銀行放款依據除了看不動產擔保品條件外，最主要還會看申貸人財務能力，尤其會顧慮收入負債比。

張旭嵐強調，銀行的收入負債比也就是房貸和包括其他貸款等債務、不得超過年收入的七成，否則會酌情降低核貸金額，甚至拒貸，因此年薪低，購買總價較高的物件，會面臨貸不到八成的問題，或是名下已有多筆房貸，更會受「限貸令」影響，需提高自備款占比，才會出現年薪相對較低或高年收的購屋者核貸成數相對較少。

張旭嵐指出，日前有購屋者購買1,200萬房，申請新青安未果，若以八成貸款、房貸40年期、優惠利率1.775%估算，回推每月要繳交的貸款金額約2.8萬元，以還款金額占所得的三至四成換算，買方年薪需達百萬元以上，若考量每月基本生活費動輒2萬元起跳，薪資水準還需進一步提高，才符合銀行對還款能力的評估。這也反映出，儘管政策提供新青安利率補貼，但銀行仍嚴格審核申貸人的財務條件。

第一建經研究中心副理張菱育分析，今年首季年薪120萬以下購屋者不僅是市場主力買方，且房貸利率相對低，認為是新青安貸款等政策提供利率補貼，讓整體貸款條件相對優惠。

不過張菱育指出，去年第3季至今，在銀行嚴格審核房貸下，購屋者需更重視自身財務條件與還款能力的評估，避免在寬限期與優惠利率期結束後，進入本金加利息的償還期時，購屋者可能因利率上升或每月支出暴增而產生財務壓力；尤其收入有限的首購族群，更應預留資金緩衝空間，審慎規劃購屋計畫，以降低未來違約風險。


房貸 年薪

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