聯卡中心資料庫加密驗證完成 提升資安維護用戶刷卡安全

面對快速成長的支付需求，聯合信用卡處理中心持續強化金融資訊安全基礎，致力於提供民眾與特約商店安全、穩定的交易服務。根據主管機關統計，113年信用卡簽帳金額已達新臺幣4.68兆元，較112年成長約12%，凸顯信用卡已成為民眾日常消費與國內經濟活動的重要推手。為全面保障持卡人敏感資料的安全，聯卡中心已順利完成資料庫加密強化專案，並正式通過「支付卡產業資料安全標準第4版 (PCI DSS V4.0)的全面驗證，進一步提升整體支付體系的資安防護能力。

聯卡中心指出，隨著行動支付與線上消費日益普及，如何保護持卡人交易過程中的個資與帳務資訊，已成為金融體系重要課題，聯卡中心本次資料庫加密專案，採用符合國際標準的加密機制，涵蓋敏感資料儲存、存取控管與監控記錄面向，確保交易資料在系統內部全程受到保護。無論是實體通路購物、線上訂餐或國內外旅遊消費，民眾皆可透過聯卡中心所提供的安全網路交易機制，安心完成每一筆付款。

聯卡中心長期扮演國內信用卡產業清算與交易處理的核心平台角色，除協助金融機構及特約商店維持高效交易流程，也持續依主管機關要求，導入符合國際資安標準的技術架構。此次專案的推動不僅符合全球支付產業對資安強化的趨勢，更協助整體金融體系在數位轉型過程中穩健邁進。

聯卡中心強調，資訊安全並非單一事件的應變，而是一套持續性的系統工程，未來將持續導入新興資安防禦技術，並與公私部門、金融機構攜手合作，擴大保護範圍至多元支付工具與創新服務，提昇全民支付安全水準。展望未來，聯卡中心將持續秉持「讓每一筆交易都安心」的使用，投入更多資源於支付卡安全與服務品質提升，積極推動支付環境的韌性與創新，並與產業共同建構更可信賴的金融生態系，守護全民的每一筆金融交易。