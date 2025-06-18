快訊

淡水晚間老舊平房火警1死1傷 24歲男子燒成焦屍

0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟高居賣超第一

五億高中生婚姻無效 龐大遺產如何繼承？律師分析4結果

聯卡中心資料庫加密驗證完成 提升資安維護用戶刷卡安全

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

面對快速成長的支付需求，聯合信用卡處理中心持續強化金融資訊安全基礎，致力於提供民眾與特約商店安全、穩定的交易服務。根據主管機關統計，113年信用卡簽帳金額已達新臺幣4.68兆元，較112年成長約12%，凸顯信用卡已成為民眾日常消費與國內經濟活動的重要推手。為全面保障持卡人敏感資料的安全，聯卡中心已順利完成資料庫加密強化專案，並正式通過「支付卡產業資料安全標準第4版 (PCI DSS V4.0)的全面驗證，進一步提升整體支付體系的資安防護能力。

聯卡中心指出，隨著行動支付與線上消費日益普及，如何保護持卡人交易過程中的個資與帳務資訊，已成為金融體系重要課題，聯卡中心本次資料庫加密專案，採用符合國際標準的加密機制，涵蓋敏感資料儲存、存取控管與監控記錄面向，確保交易資料在系統內部全程受到保護。無論是實體通路購物、線上訂餐或國內外旅遊消費，民眾皆可透過聯卡中心所提供的安全網路交易機制，安心完成每一筆付款。

聯卡中心長期扮演國內信用卡產業清算與交易處理的核心平台角色，除協助金融機構及特約商店維持高效交易流程，也持續依主管機關要求，導入符合國際資安標準的技術架構。此次專案的推動不僅符合全球支付產業對資安強化的趨勢，更協助整體金融體系在數位轉型過程中穩健邁進。

聯卡中心強調，資訊安全並非單一事件的應變，而是一套持續性的系統工程，未來將持續導入新興資安防禦技術，並與公私部門、金融機構攜手合作，擴大保護範圍至多元支付工具與創新服務，提昇全民支付安全水準。展望未來，聯卡中心將持續秉持「讓每一筆交易都安心」的使用，投入更多資源於支付卡安全與服務品質提升，積極推動支付環境的韌性與創新，並與產業共同建構更可信賴的金融生態系，守護全民的每一筆金融交易。


資安 消費 信用卡

延伸閱讀

提升資安防護 調查局與淡大簽署資安聯防備忘錄

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

彰化退場明道大學遭前校董提告 需還款1.15億元

精誠攻無密碼驗證 報捷

相關新聞

獨／自然人憑證補破網有解 將採兩大措施恢復憑證開戶

自然人憑證補破網有解。金管會今日由銀行局出面邀集銀行業者、電信業者，和數發部、警政署開會，由於視訊補強的技術難度太高，與...

收入高最好貸？年收這區間 核貸成數平均72.96%最優

近期傳言購屋族年薪不滿150萬，申請新青安貸款遭婉拒，到底年收入多少最好貸，台灣房屋集團趨勢中心統計2025年第一季聯徵...

日本央行不升息使日圓走弱加上台幣走強 日圓新低價再現

日本銀行昨日會議決策利率不動，日圓匯率也應聲走弱來到145兌1美元價位，適逢台幣匯率升值，因此更使得台幣兌日圓匯率再現「...

台灣設主權基金 三三會林伯豐提建言：要有高獲利和透明性

三三會今日舉行6月例會，三三會理事長林伯豐對政府準備成立主權基金一事，提出包括「訂立專法」、「引入國際專業人才」、「強化...

基富通用戶突破30萬人 7月外幣基金也能低檔自動加碼

2025年來投資市場受到關稅戰影響而信心低落，但基富通推廣「普惠金融」不停歇，無論開戶數或申購量均保持成長態勢，累積受益...

伊朗國銀遭駭 KPMG：台灣金融機構需慎防 民眾也應自保

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）近日遭駭客集團發動毀滅性攻擊，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。